Sestri Ponente, D'Angelo (Pd): "Vedremo non uno ma ben due supermercati"

Non smette di far parlare il caso di Esselunga a Sestri Ponente: questa volta l'argomento arriva in consiglio comunale portato da Simone D'Angelo, Pd, che cita una delibera di giunta datata 29 settembre, che approva il Puo finalizzato all'inserimento di una grande superficie di vendita nell'area ex Cognetex, in via Hermada. D'Angelo chiede se sia una scelta opportuna considerato che nella stessa area il Puc prevede un altro supermercato di 2500 metri quadri che si andrà a sommare alla nuova struttura "con evidenti conseguenze verso gli esercizi commerciali già presenti".

"A Sestri - spiega il consigliere - dunque non vedremo solo un supermercato, quello che attualmente la giunta sta portando avanti ma, Puc alla mano, ne vedremo ben due, in totale seimila metri quadri di spazi commerciali da inserire in un tessuto come quello di Sestri, vivo, che forse non aveva bisogno di questo ennesimo inserimento di grandi superfici di vendita".

E ancora: "Mi lascia perplesso il contesto, in totale assenza di un piano sul commercio in questa città. Ci sono domande che vogliamo porre sulla compatibilità di questeo operazioni, rispetto alle altre realtà commerciali e rispetto alla costruzione di un grande complesso scolastico in zona. E poi voglio capire bene perché l'Aula Rossa per l'ennesima volta viene completamente esautorata dalla possibilità di poterne discutere, escludendo il consiglio comunale da queste scelte strategiche".

Ha risposto l'assessore all'Urbanistica Mario Mascia, spiegando che la delibera ha adottato lo strumento urbanistico dopo una sentenza del Tar del 2016 e del Consiglio di Stato del 2018 che di fatto ha accolto il ricorso di una società immobiliare annullando le previsioni del Puc. A seguito di questo fatto, "sotto il profilo urbanistico la proposta pervenuta risulta conforme".

"Aprire un supermercato certo non è un reato in un Paese libero - ha replicato D'Angelo ma quello che resta è il dubbio sull'operazione. Conferma che c'è la possibilità che vengano inseriti due supermarket per una superficie totale di seimila metri quadri. Sulle domande rispetto a una visione complessiva dell'impatto sulla popolazione e i negozi non ho avuto risposta. Per quanto ci riguarda siamo convinti che, sentenze alla mano, il percorso di una variante sarebbe dovuto passare da quest'aula. Questa mancanza è per noi grave, insieme alle risposte tecniche mancano quelle politiche. Certo, i supermercati saranno pieni di prodotti locali come dice il sindaco ma temo che non ci saranno più i commercianti locali, schiacciati dalla concorrenza".