Sestri Levante, la nuova giunta

Con il decreto numero 10 dell'8 giugno 2023 il neo sindaco di Sestri Levante, Francesco Solinas, civico di centrodestra, ha nominato i componenti della giunta comunale e il presidente del Consiglio.

Al sindaco restano le deleghe a: protezione civile, polizia municipale e sicurezza, salute, lavori pubblici, comunicazione istituzionale, semplificazione e partecipazione, politiche per la mobilità, politiche per frazioni e quartieri, politiche giovanili e scambio intergenerazionale, promozione delle attività sportive, associazioni e politiche per la sostenibilità.

Il presidente del consiglio comunale sarà Daniele Ventura. Sandro Muzio ottiene la carica di vice sindaco con deleghe a bilancio, patrimonio, programmazione economica e finanziaria, tributi, rapporti con società partecipate e personale.

Gli altri assessori sono: Maura Caleffi (servizi sociali, progresso sociale di comunità, città accessibile, istruzione e politiche per l'infanzia, lavoro, pari opportunità e politiche per la famiglia), Luigi Ceffalo (demanio marittimo, affari legali e contratti, urbanistica ed edilizia privata, attuazione progetti Pnrr, servizi tecnologici e transizione digitale e servizi Demografici), Giuseppe Ianni (commercio, sviluppo economico, attività produttive, turismo, agricoltura, promozione e marketing territoriale ed eventi) e Sara Pellegrino (ambiente e difesa del suolo, rifiuti, depurazione delle acque e rete idrica, energia, decoro urbano e cura della città).