Sestri Levante: nuova antenna per la telefonia, i dubbi del consigliere Muzio

Sulle alture di Sestri Levante sono iniziate la scorsa settimana le operazioni di installazione di una grossa antenna per la ricezione telefonica di nuova generazione, in località San Bartolomeo della Ginestra.

Il consigliere regionale di Forza Italia Claudio Muzio ha sollevato alcuni dubbi, raccogliendo il malcontento di alcuni cittadini della zona, pronti a creare un comitato ad hoc per conoscere l’impatto delle emissioni generate sull’area circostante e accertare le responsabilità nel rispetto della legge. Muzio, membro della Commissione Salute e Sicurezza Sociale, ha interrogato la Giunta regionale.

"Ho effettuato un sopralluogo a Sestri Levante, in località San Bartolomeo della Ginestra, dove ai piedi della splendida collina retrostante l’abitato sono in corso i lavori di installazione di un’antenna per le telecomunicazioni di notevoli dimensioni - ha scritto il consigliere regionale -. Poiché mi risulta che i valori di campo relativi alle emissioni nell’area circostante già allo stato attuale siano significativi, come si evince dal parere rilasciato dall’Arpal, ho deciso di presentare un’interrogazione alla Giunta regionale. L’obiettivo è avere chiarimenti in merito e, nel contempo, stimolare la massima attenzione su questo tema, con una lente di ingrandimento che monitori, assieme allo stato di avanzamento dei lavori, il peggioramento dei valori di campo delle emissioni".

Secondo Muzio l’impatto delle emissioni potrebbe avere conseguenze sulle abitazioni circostanti. "È lecito infatti ipotizzare - prosegue Muzio - che le emissioni della nuova antenna ricadranno sulle abitazioni circostanti, collocate in alcuni casi a pochi metri di distanza e dove vivono famiglie anche con bambini in tenera età. Tutto questo senza contare l’impatto ambientale del nuovo impianto, sul quale sto facendo ulteriori verifiche".