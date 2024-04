Buste con semi di fiori ai bimbi delle scuole per aiutare gli insetti impollinatori

Buste con semi di fiori alle scuole, per far comprendere ai bambini l'importanza degli insetti impollinatori, e misure specifiche nel Piano del Verde comunale per tutelarli. Sono alcune delle azioni proposte dalla consigliera della lista Rossoverde Francesca Ghio che, con una mozione, ha chiesto alla giunta un'attenzione speciale nei confronti dei cosiddetti "pronubi" come api, bombi, vespe, farfalle e altri: questi animali infatti, nutrendosi di nettare e raccogliendo il polline, contribuiscono alla riproduzione delle piante.

Il documento approvato dal consiglio comunale ieri - martedì 22 aprile - chiede al sindaco e alla giunta chiede di attivarsi per inserire nel Piano Verde del Comune di Genova azioni concrete a favore degli impollinatori, anche prevedendo aree con caratteristiche specifiche utili a sostenere e favorirne la riproduzione, e di valutare progetti per inserire nelle scuole buste con semi di fiori utili a sostenere la popolazione di questi insetti.

"Per una serie di cause - ha spiegato Ghio - tra cui l'uso di pesticidi, i cambiamenti climatici e l'introduzione di specie aliene, la popolazione di questi insetti è in preoccupante diminuzione. L'impatto maggiore è legato all'utilizzo antropico del territorio: l'urbanizzazione e la gestione intensiva delle aree agricole hanno portato alla semplificazione del paesaggio e alla riduzione o scomparsa di habitat naturali e seminaturali per gli impollinatori. Eppure la loro funzione è fondamentale: oltre il 75% delle principali colture agrarie e circa il 90% delle piante selvatiche da fiore necessitano di essere impollinate dagli insetti per riprodursi e fruttificare".

La mozione - dopo un lungo dibattito - è stata approvata con 26 voti favorevoli e l'astensione dei consiglieri di Lega e FdI.