Precari asili, i consiglieri regionali Candia e Sansa: "Il Comune silenzia lavoratori e famiglie"

Sui fatti di ieri in consiglio comunale intervengono anche Selena Candia e Ferruccio Sansa, consiglieri regionali della Lista Sansa: "Ieri a Palazzo Tursi non è stata garantita la democrazia, silenziando la legittima protesta di una cinquantina di insegnanti degli asili e delle scuole dell’infanzia comunali, con l’uso della forza, dispiegando una quantità di forze dell’ordine totalmente inappropriate al contesto. E tutto per impedire di ascoltare qualche voce fuori dal coro rispetto alla narrazione del sindaco e della giunta per cui a Genova va tutto bene e tutto è perfetto".

I due consiglieri ieri hanno preso parte alla protesta dei precari: "Il Comune di Genova sta spendendo milioni di euro per la regata Ocean Race, ma non ha soldi per il personale degli asili - sottolinea Sansa -. Si dice sempre che destra e sinistra non esistono più: ecco la differenza tra chi pensa al futuro e chi a eventi che durano un giorno. Tra chi vuole dare risorse alle nuove generazioni e chi alla propaganda. Per costruire la Genova di domani servono maestre e maestri, non skipper. Servono asili più che yacht milionari".

Per Candia quella di ieri è stata una protesta lecita da parte di oltre 50 persone che stanno per perdere il loro posto di lavoro. “E se perdono il loro lavoro - osserva - significa che per la città e per le famiglie genovesi verrà a mancare un servizio essenziale, quale quello che quotidianamente viene offerto dagli asili nido e dalle scuole materne. La destra si proclama sempre vicina alle famiglie ma poi lavora solo per grandi opere e supermercati, tralasciando e tagliando i servizi essenziali che servono davvero alle famiglie. È un errore gigantesco ignorare che il benessere della popolazione parte proprio dall’istruzione dei più piccoli. Questa visione miope di città e di mondo è lontana anni luce dalla nostra, che vorrebbe mettere questi servizi per le famiglie tra le priorità della città”.