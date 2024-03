La scuola è ancora senza tende, opposizione all'attacco: "Problemi di gestione evidenti"

Mancano ancora le tende nella scuola di via Molassana e l'istituto, già alle prese con svariate problematiche, si trova ora a fronteggiare anche quest'ultima difficoltà.

L'opposizione in consiglio municipale attacca l'amministrazione Uremassi: "È assolutamente inaccettabile che per questioni così semplici, ma di grande importanza per la vita quotidiana di studenti e insegnanti, si debba attendere l'intervento o le decisioni dell'amministrazione centrale - dichiara Erika Venturini, capogruppo di Valbisagno Insieme iscritta a Linea Condivisa - tale atteggiamento denota una mancanza di autonomia decisionale e di capacità di intervento diretto su problemi concreti, evidenziando un livello di inefficacia che non può essere tollerato in ambiti così critici come l'educazione".

Prosegue Lorenzo Passadore del Pd: "Nonostante i continui annunci sul grande lavoro svolto e l'impegno profuso, è evidente che il Municipio manchi di cura nell'ordinaria amministrazione e cura del territorio. Ai roboanti e continui annunci e proclami mancano poi le azioni concrete per la vita quotidiana dei cittadini, in questo caso i bambini".

Il Pd e Valbisagno Insieme sollecitano un'azione immediata per risolvere non solo questa ma anche altre problematiche similari, ribadendo la richiesta di un impegno concreto per un miglioramento significativo nella gestione delle faccende locali.