Acquedotto storico, scritte sessiste contro la candidata Pd Claudia Benassi

"Un gesto vile, ingiurioso e sessista". Così il presidente di Municipio Roberto D'Avolio esprime la sua solidarietà alla consigliera del Pd Claudia Benassi.

Le scritte ingiuriose sono apparse nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 giugno nella zona dell'Acquedotto storico a Molassana.

Claudia Benassi è attualmente candidata per il Pd al consiglio comunale di Genova dopo essere stata negli ultimi cinque anni consigliera nel Municipio di cui Roberto D’Avolio è presidente.

Proprio sul condotto storico la Benassi si è spesa molto in questi anni sia per quanto riguarda la messa in sicurezza e la riqualificazione della zona sia per l’impegno in progetti di rete con associazioni del territorio per creare eventi e aggregazione.

“Cara Claudia Benassi non ti curar di lor, ma guarda e passa. La tua forza e determinazione sono insuperabili, così come la tua voglia di metterti in gioco per il territorio. Sono sicuro che nn hai bisogno di solidarietà per il gesto di uno stupido, sei già andata oltre. Vamos!”, ha aggiunto D’Avolio.

Solidarietà anche dalla Lega: “Scritte ingiuriose e sessiste. Un gesto vile che ha colpito ancora una volta una donna, candidata alle prossime elezioni amministrative genovesi. Solidarietà al consigliere del Municipio IV Media Val Bisagno Claudia Benassi (Pd) e ferma condanna per gli insulti che ha ricevuto” ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Alessio Piana.