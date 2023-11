Migranti, scontro anche in Liguria. Toti: "Bene alleggerire Italia", don Martino: "Stesso principio nazista"

Fa discutere anche in Liguria l'accordo Italia-Albania sui migranti: il punto focale è la creazione di due centri ad hoc, sorgeranno in Albania ma con giurisdizione dell'Italia che sosterrà anche le spese. Mentre la premier Giorgia Meloni parla di una "soluzione innovativa", le opposizioni la bollano come "irrealizzabile" e la Commissione europea chiede di conoscere i dettagli del protocollo. In sostanza, i migranti salvati in mare - fatta eccezione per minori, donne in gravidanza e soggetti vulnerabili - saranno mandati in Albania e l'Italia si occuperà delle procedure di sbarco e identificazione e realizzerà un centro di prima accoglienza e screening.

"Non so quale sia il dibattito all'interno del governo - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, governatore di una regione che ha già accolto migranti diverse volte - ma tutto quello che alleggerisce in qualche modo il fronte italiano, in considerazione di una risposta europea che resta timida e ondivaga, credo che sia da perseguire. Poi, nei contenuti è il governo a dover discutere al suo interno e trovare le forme più efficaci".

Non è dello stesso avviso don Giacomo Martino, responsabile genovese di Migrantes, che da anni si occupa di accoglienza dei migranti e che parla di passare "dai lager libici ai campi di concentramento albanesi". Il religioso non va per il sottile: "Per l'Albania è solo un'opportunità di fare soldi: 'migranti illegali', così vengono chiamati quanti cercano una vita migliore per sé e le proprie famiglie. Dire che uno è un immigrato illegale mentre chiede la protezione internazionale per sé e i suoi cari, è lo stesso pregiudizio che ha trasformato l'odio verso i più deboli nei lager nazisti: 'Il lavoro rende liberi...arbeit macht frei', il principio è esattamente lo stesso, anche se i modi sembrano apparentemente più garbati. Saranno preservati i minori, le donne e i vulnerabili". Ma, si chiede, "legale, invece, è forse separare le mogli dai mariti o peggio ancora i figli dai padri? Questo ci fa già capire che tipo di strutture saranno realizzate e, nonostante si dichiari che tutto viene fatto sotto l'egida dell'Italia, si trova naturalmente un escamotage in cui nessuno stato europeo si prenderà mai cura di queste persone".