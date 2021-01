Polemica sul post di Toti. Mai (Lega): «Non si può definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri»

Non si è fatta attendere la replica di Stefano Mai, capogruppo consiliare Lega Liguria-Salvini a quel commento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che, proprio sotto il suo stesso post in cui parlava della nascita della piccola Graeter, aveva scritto che «Chi nasce in Liguria è ligure». Il presidente si era pronunciato così cercando di fermare alcuni commenti definiti da lui stesso razzisti, ma allo stesso tempo ha suscitato le ire di parte del suo elettorato che ha visto in questa frase una strizzata d'occhio nei confronti dello "ius soli".

In particolare, a non aver gradito è stata proprio la Lega, nella persona del capogruppo consiliare Lega Liguria-Salvini Stefano Mai, che ha precisato in un comunicato stampa: «Non si può definire italiano, né ligure, chi nasce sul nostro territorio da genitori stranieri. Auguri e benvenuti a tutti i nuovi nati del 2021 in Liguria, ma ribadiamo che per essere italiani e liguri sia necessario intraprendere un percorso ben definito e quindi richiedere successivamente la cittadinanza, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. No allo Ius soli».

I rapporti tornano dunque a essere tesi, tra il presidente e il Carroccio che lo ha sostenuto, dopo già gli attriti post elettorali. E poi, sempre Mai: «con la Lega al governo in Liguria così come, speriamo presto, a Roma, non accadrà mai che l'acquisizione della cittadinanza italiana avvenga come semplice conseguenza del fatto giuridico di essere nati in Italia. Occorre difendere le nostre tradizioni e la nostra identità. Pertanto, la trasmissione alla prole della cittadinanza dei genitori, sulla base della discendenza e non del luogo di nascita, è fondamentale».

