Cinque Stelle: "A Genova e Roma attacchi fascisti"

Teatro diverso ma scene molto simili. Ad accostare quanto accaduto in occasione dell'ultima seduta del consiglio comunale di Genova e alla Camera dei deputati sono i portavoce liguri del Movimento 5 Stelle genovese.

"Manifestando piena solidarietà - dichiarano - al deputato M5S Leonardo Donno per la vergognosa aggressione subita ieri in Aula da parlamentari della Lega e di Fratelli d'Italia, esprimiamo una crescente preoccupazione per quanto sta accadendo in più parti d'Italia nelle istituzioni pubbliche".

"Appena 24 ore prima dei fatti romani - ricordano -, si è sfiorata l'aggressione fisica anche a Genova in Sala Rossa, quando il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba si è scagliato prima verbalmente e poi quasi fisicamente contro un consigliere della minoranza. Il clima si sta facendo sempre più intimidatorio: è inaccettabile".

"A chi sceglie e sdogana la violenza e l'intimidazione come strumenti per imporsi sui rivali, suggeriamo di dimettersi subito: gli attacchi fascisti non possono trovare casa nelle Aule della nostra democrazia", concludono.