Scolmatore Bisagno, l'Aula Rossa approva all'unanimità l'ordine del giorno sulla sicurezza nel cantiere

Condizioni di lavoro definite inaccettabili nel cantiere per lo scolmatore del Bisagno, con i sindacati che hanno lanciato l'allarme denunciando anche sette giornate di fila con 12 ore di lavoro senza turnazione, scarsa formazione professionale e contratti precari: la scintilla era scattata a metà settembre, con il grido di Fillea Cgil e Filca Cisl che avevano richiesto - tra le altre cose - di definire con la Prefettura un protocollo di legalità.

Sulla vicenda si è mosso anche il consiglio comunale, approvando martedì pomeriggio all'unanimità un ordine del giorno fuori sacco presentato dai consiglieri della Lista Rossoverde. Il documento impegna sindaco e giunta a farsi "portavoce di una necessaria verifica sulle criticità denunciate all’interno del cantiere in oggetto, in particolare in relazione alle gravi condizioni di lavoro, sia nei confronti della parte datoriale, sia nei confronti del commissario straordinario Giovanni Toti, con la finalità di ricevere le opportune rassicurazioni".

Toti - presidente della Regione Liguria e anche commissario del governo per la mitigazione del rischio idrogeologico - aveva invitato l’appaltatore a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dal piano di sicurezza. Anche perché da parte del Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione sono stati emessi 17 verbali di sospensione dei lavori per rischio grave.

La Lista Rossoverde ha anche richiesto una commissione consiliare con la struttura commissariale e i sindacati per avere una relazione pubblica delle condizioni di lavoro all’interno del cantiere, e la garanzia del rispetto del cronoprogramma scongiurando ulteriori ritardi nel contrasto al dissesto.

Il documento ha ricevuto l'ok dell'intera Aula Rossa.