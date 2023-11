Sanna: "La Giunta ammetta che il progetto del Tmb a Scarpino è fallito"

"La Giunta ammette i ritardi nei lavori ma se ne lava le mani e scarica la responsabilità su Città metropolitana e privati, che devono costruire l'opera e dà l'ultima parola sulla realizzazione del Tmb a Scarpino all'Agenzia dei rifiuti, una scatola vuota, dove è stato nominato solo il commissario e che ad oggi non è operativa. Quindi incapace di qualsiasi scelta o decisione. Questo conferma che al Tmb a Scarpino non crede più nessuno", dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Armando Sanna, dopo la risposta dell'assessore Giampedrone alla sua interrogazione.

"Alle condizioni attuali infatti - prosegue Sanna -, siamo di fronte a un progetto fallimentare per gli extra costi, per il cambio della direttiva sulle discariche e perché una volta terminato sarà comunque un impianto a metà, in quanto manca una soluzione per chiudere il ciclo dei rifiuti con un impianto che tratti il materiale risultante dal Tmb".

"La Giunta non può continuare a tergiversare e rimbalzare le risposte da un ente all'altro. Basta prendere tempo e si dica la verità, cioè che la realizzazione del Tmb a Scarpino è un progetto fallimentare. Se non si trova una soluzione il rischio è di realizzare un'opera, che non è effettivamente utile e con costi raddoppiati. La Regione ammetta di aver sbagliato e riveda il progetto per gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti. I cittadini non possono continuare a pagare per l'incapacità di Regione e Comune. Porterò ancora il tema in consiglio affinché si costruisca un'alternativa funzionale all'esigenze dei territori", conclude Sanna.