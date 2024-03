"Lo spot del bacio costato 250mila euro", scintille tra Sansa e Toti

Nuove polemiche tra Ferruccio Sansa e la giunta Toti sui costi sostenuti per le campagne di promozione della Regione. Uno dei cavalli di battaglia del consigliere di opposizione della Lista Sansa.

L'attacco di Sansa: "Un bacio costato 250mila euro"

"Liguria da baciare. Con il cuoricino sulla 'i'. È l'ennesima campagna pubblicitaria lanciata da Toti&C - scrive Sansa -, dopo quella con Elisabetta Canalis costata centinaia di migliaia di euro. E come allora con la Lista Sansa abbiamo chiesto quali siano i costi per realizzare e trasmettere i filmati dei baciatori. Ecco la risposta: '43,2mila euro per il regista e l'art director, 24mila per i diritti musicali, 4,7mila per il casting e infine 57,6 mila per la realizzazione dello spot. Più 4mila euro e spiccioli per i social'. Totale 133mila euro circa per la sola realizzazione. Iva compresa. Ma c'è un dettaglio, gli spot vanno anche trasmessi. E se a Sanremo la trasmissione è stata gratuita ecco che si prepara una seconda campagna per la primavera. Costo previsto tra 100mila e 150mila euro per gli spot su Rai, Mediaset e La7, tanto per cominciare. Risultato: questo bacio vi è costato almeno 250mila euro. A quando uno spot che riprende come si sta davvero negli ospedali liguri?".

La replica della Lista Toti:"Ogni turista in più costa meno di mezzo euro"

Pronta la replica della Lista Toti: "Il bacio è un apostrofo rosso tra le parole S'ansia - si legge in una nota - Sì, è a dir poco incredibile vedere ancora una volta come l'ex candidato governatore, per fortuna della Liguria uscito sconfitto dalle urne, vada letteralmente in ansia ogni volta che sente parlare di promozione turistica e delle cifre necessarie a primeggiare in un mercato sempre più competitivo come quello turistico".

"Dev'essere proprio la frenesia a far perdere lucidità a Ferruccio Sansa - prosegue la Lista Toti - che si dice scandalizzato per i 250mila euro spesi per lo spot del bacio, che nel corso del Festival di Sanremo è andato in onda ogni sera, tra l'altro visto da milioni di telespettatori nel momento di picco dello share. Sarebbe già questo un successo più che sufficiente per comprendere di quali cifre si dovrebbe parlare per ottenere, a livello pubblicitario, lo stesso risultato. Ma al consigliere Sansa vogliamo regalare anche un breve spunto pratico, di matematica elementare, che forse lo potrà aiutare a riflettere anche in futuro ogni qualvolta (spesso, visto che abbiamo intenzione di continuare a farlo) sentirà di nuovo parlare di investimenti a sostegno del settore turistico e degli imprenditori liguri che ogni anno ottengono risultati sempre più lusinghieri. Sansa si scandalizza per il costo di 250mila dello spot del bacio? Che tra l'altro sarà ancora utilizzato per la campagna promozionale 2024? Sappia - conclude la Lista Toti - che, solo nel 2023 in Liguria si sono registrati 552.844 giorni di presenze turistiche in più rispetto all'anno prima, già da record. Cioè, solo in riferimento alla crescita, senza ricordare che nel complesso sono state oltre 16 milioni le presenze, ogni nuovo turista in più potrebbe 'costare' meno di mezzo euro. E che solo agli enti pubblici, solo sotto forma di imposta di soggiorno, ogni turista 'rende' due o tre euro al giorno. Poi c'è tutto quell'enorme 'guadagno' per l'intera economia ligure, per gli imprenditori e per le ricadute sia sull'indotto sia per le stesse entrate pubbliche".