Samp e Spezia in Serie B, Sansa: "La sponsorizzazione di Toti porta sfiga"

Polemica a distanza in Regione tra Ferruccio Sansa e la Lista Toti. Il capogruppo della Lista Sansa è tornato sulla vecchia questione della sponsorizzazione alle squadre di Serie A della Regione, Sampdoria e Spezia, entrambe retrocesse al termine della stagione 2022/2023.

Sansa: "Le sponsorizzazioni di Toti portano sfiga?"

"Le sponsorizzazioni di Toti portano sfiga?" scrive Sansa sui social, attaccando poi la giunta regionale: "Parlo da Sampdoriano - aggiunge -. Da ligure che è felice se le squadre della mia regione, come lo Spezia, giocano in serie A. Ma ieri sera pensavo a una cosa: la Regione Liguria aveva deciso di dare milioni di euro alle squadre di calcio. Vi rendete conto? Un ente pubblico che non ha soldi per assumere medici, ma li usa per sponsorizzare squadre di serie A. Tutto per scrivere 'la mia Liguria' (in arancione, il colore del partito di Toti) sulle magliette e fare propaganda a Giovanni Toti e al centrodestra. Con soldi pubblici. Tutto per cercare di associare la politica al calcio e raccattare consenso tra i tifosi. Ricordo le foto di Toti, Marco Bucci e Pierluigi Peracchini a sventolare magliette accanto ai campioni. Una vergogna, lo dico da sampdoriano. Era finita che quei soldi erano andati a Sampdoria e Spezia, ma non al Genoa. Adesso, a fine campionato, Samp e Spezia sono finite in B. Mentre il Genoa, che alla fine non era stato sponsorizzato, è tornato in A. Io non sono superstizioso - conclude Sansa - ma non è che la sponsorizzazione 'la mia Liguria' oltre a sprecare soldi pubblici per fare propaganda a Toti&C, oltre a essere palesemente inutile, porta anche sfiga?".

Lista Toti: "Il tifo politico di Sansa non è neppure da Serie B"

A stretto giro di posta è arrivata la replica della Lista Toti Liguria: "Il tifo (politico) di Sansa non è neppure da Serie B - si legge in una nota -. Sampdoria e Spezia retrocesse in serie B per colpa della Regione che sponsorizza le due società di calcio con "la mia Liguria". Te l'aspetti nell'infinito scambio di sfottò tra tifosi, non certo sulla pagina ufficiale di un consigliere regionale. Poi ti accorgi che è Ferruccio Sansa, e allora capisci tutto. Non è possibile - attacca la Lista Toti - che un consigliere attacchi il lavoro promozionale della giunta in base alla 'sfiga' che porterebbe la scritta “la mia Liguria' sulle maglie di una squadra. Ma basta leggere l’intero contenuto e tutto si fa chiaro. Sì, perché oltre a questo messaggio 'altamente istituzionale', c’è la solita affermazione che gioca sull’ormai superata credenza dei soldi pubblici sprecati, del messaggio - falso almeno quanto poco originale - che Toti investirebbe sulla promozione invece che sulla sanità, quando ormai i cittadini ben sanno che i capitoli di spesa sono separati. Anche in questo caso - concludono i consiglieri arancioni - la sponsorizzazione è un investimento dell’Agenzia InLiguria e quei soldi non avrebbero mai potuto essere impiegati in settori diversi dal marketing territoriale. E così Sansa condisce la solita polemica sterile, al tifo politico, quello sì di serie B, anzi, da dilettante".