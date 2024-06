Il salto in avanti di Sansa: "Le mie proposte per il dopo Toti"

Dopo aver lanciato un appello all'unità del centrosinistra parlando di "un nuovo patto pubblico tra i suoi leader, ma soprattutto con i cittadini" Ferruccio Sansa, consigliere regionale e principale avversario di Toti alle elezioni regionali del 2020, lancia alcune "proposte concrete per preparare la Liguria al dopo Toti".

Sansa, come anche le altre forze progressiste, chiede infatti le dimissioni del governatore dopo la maxi inchiesta sulla corruzione e afferma: "La politica non deve essere solo la richiesta di un voto agli elettori, ma deve anche dare idee e promettere impegno. Toti e la destra non vogliono mollare la poltrona - afferma -. Pensano di governare ancora un anno e mezzo nonostante quanto successo. Dimostrano di amare così poco la Liguria da tutelare prima se stessi di un milione e mezzo di cittadini".

"Noi dell'opposizione adesso abbiamo un compito importante. Non parlare di strategie e tattiche, di alleanze e candidati. Ma della Liguria che vogliamo. Dobbiamo fare progetti, proposte concrete e disegnare così la Liguria di oggi e di domani per migliorare la vita di tutti. Da oggi comincerò a fare qualche proposta, la metto a disposizione di tutti".

Sansa guarda quindi alle elezioni, anche perché indipendentemente dai prossimi scenari legati all'inchiesta, il mandato del centrodestra scadrà comunque nell'autunno del 2025, e continua a parlare di proposta progressista, puntando quindi all'unità del centrosinistra: "Dobbiamo essere ambiziosi - afferma - e dare idee e programmi per governare la Liguria e farla diventare la regione più moderna d'Italia. Dall'inchiesta emerge un rapporto malato - sostiene - tra politica, istituzioni e impresa. Noi dobbiamo costruire un rapporto trasparente e sano tra questi mondi. Tra le proposte che vorrei portare avanti c'è quella di creare un grande centro che possa aiutare sia i piccoli comuni che le istituzioni che le imprese a presentare domande e progetti per ottenere finanziamenti governativi ed europei, in modo da favorire le nuove assunzioni. Da una parte ci sono i giovani che cercano lavoro, dall'altra le aziende che hanno bisogno di personale, in mezzo proprio questi soldi da parte di Unione Europea e governo centrale".

Poi una seconda proposta: "L'Unione Europea ha sancito un diritto importantissimo, il diritto alla riparazione. Il 77% dei cittadini chiede di poter riparare le proprie attrezzature elettroniche invece che gettarle via. Doppiamo pensare a un distretto europeo e italiano per la riparazione - afferma -, questo non significa negozi dove portare ad aggiustare il cellulare, ma creare industrie capaci di progettare e realizzare la riparazione di centinaia di migliaia di apparecchi. Significa, a monte, sviluppare scuole che preparino studenti per andare a lavorare in questo settore. Significa investire in ricerca e università per diventare leader in un settore che offre una prateria di occasioni. Insomma, creare un settore industriale che sta nascendo. Parliamo di scommettere su un'economia che porta lavoro, fa risparmiare i cittadini e contribuisce a salvaguardare l'ambiente. C'è tutto lo spirito della nuova Liguria in questa proposta".

