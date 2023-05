L'attacco di Sansa: "100mila euro per gli spot con Carla Signoris, un'infermiera li guadagna in tre anni"

Nuova polemica accesa da Ferruccio Sansa sui costi sostenuti dalla Regione per uno spot con l'attrice Carla Signoris. Dieci videoclip da un minuto nelle quali, al telefono con amici e amiche, diffonde informazioni legate ai corretti stili di vita, alla prevenzione e ai servizi offerti dal Sistema sanitario regionale. In passato il consigliere regionale del centrosinistra aveva attaccato la giunta Toti per la promozione del territorio con Elisabetta Canalis come testimonial.

"Centomila euro per fare dieci minuti di spot sulla sanità ligure - attacca Sansa con un post sulla propria pagina Facebook -. Quanto guadagna un'infermiera per stare in corsia quasi tre anni. La sanità ligure va a pezzi. Mancano soldi per tutto. Bisogna aspettare un anno e mezzo per un esame. Eppure Giovanni Toti e l'assessore Angelo Gratarola hanno trovato 100mila euro per realizzare una serie di spot informativi con protagonista l'attrice Carla Signoris".

"Pronto, sono Carla, pare che dica l'attrice rispondendo al telefono negli spot. Ci darà consigli su come preservare la nostra salute. Toti dice che fanno sorridere - attacca Sansa - a qualcuno, chissà, invece faranno venire l'ulcera. Ci basterebbe che rispondesse qualcuno quando cerchiamo di prenotare un esame. C'è una magra consolazione - conclude il consigliere regionale - gli spot sono costati meno dei 260mila euro spesi per quelli con Elisabetta Canalis. Stiamo facendo progressi".