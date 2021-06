L'attacco di Sansa: «La Regione spenderà 90mila euro per vendere focaccia al meeting di Comunione e Liberazione»

Secondo il consigliere regionale la stessa cifra avrebbe permesso l'assunzione di tre infermieri per un anno, l'acquisto di un apparecchio diagnostico per il Gaslino o tablet per gli studenti di una scuola

«Toti spende 90mila euro pubblici per vendere focaccia al meeting di Comunione e Liberazione». Lo afferma il consigliere regionale Ferruccio Sansa in una nota e in un post sulla propria pagina Facebook sostenendo che, la stessa cifra, avrebbe permesso l'assunzione di tre infermieri per un anno, l'acquisto di un apparecchio diagnostico per il Gaslino o tablet per gli studenti di una scuola.

«Regione Liguria andrà al Meeting di Rimini a fine agosto - afferma ancora Sansa - . Parliamo della grande kermesse nata con Comunione e Liberazione che, dai tempi di Roberto Formigoni, è diventata anche una passerella di potenti (politici, imprenditori, ecc). Chi conta c'è, soprattutto nel centrodestra che strizza l'occhio al mondo cattolico».

«A sorpresa - prosegue Sansa - quest'anno anche la Regione Liguria sarà presente dal 20 al 25 agosto a Rimini con uno stand di 200 metri quadrati. Lo scopo? Ufficialmente pubblicizzare l'immagine della Liguria dopo il Covid. Ci saranno un'area espositiva - ma cosa esporrà? - e un punto ristoro. Una cosa è certa: la Giunta presieduta da Giovanni Toti ha stanziato la bellezza di 90mila euro. Fanno quasi 20mila euro al giorno per vendere trenette e focaccia. Un record. Ma perché la Regione Liguria ha scelto proprio Rimini? Chissà se, come già negli anni passati, tra gli ospiti del Meeting ci sarà anche Giovanni Toti».