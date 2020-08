Regionali, Sansa firma la candidatura e cita Gaber

Ferruccio Sansa ha firmato ufficialmente la candidatura a presidente della Regione Liguria: «Adesso è proprio fatta - ha scritto sui social postando un paio di fotografie - . Oggi ho firmato ufficialmente e ora non si torna indietro».

«Guardo la firma - ha aggiunto il candidato di centrosinistra e M5s - e penso che un breve tratto di penna a volte cambi la vita e racchiuda tutto: gli anni passati, le scelte, le speranze, le passioni e il futuro. Ho provato una sensazione strana, di grande onore per questa opportunità, ma allo stesso tempo anche di grande responsabilità per un compito così complesso».

«Scrivetemi per idee e proposte - ha concluso rivolgendosi ai propri sostenitori citando Gaber - , coinvolgete amici e parenti in questa campagna elettorale per la nostra Regione, perché come diceva un uomo ironico e saggio, "libertà è partecipazione"».