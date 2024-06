L'appello di Sansa ai leader nazionali del centrosinistra per le dimissioni di Toti

I leader del centrosinistra a Genova per chiedere le dimissioni di Giovanni Toti, il presidente della Regione che si trova agli arresti domiciliari dal 7 maggio nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione in Liguria. Questa, in estrema sintesi, la proposta lanciata dal consigliere regionale Ferruccio Sansa, principale avversario del governatore alle elezioni regionali del 2020.

Sansa si è rivolto a Elly Schlein (Partito Democratico), Giuseppe Conte (Movimento 5 Stelle), Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana e di Alleanza Verdi e Sinistra) e Angelo Bonelli (Europa Verde), chiedendo di organizzare una grande manifestazione in città: "Lanciare dalla Liguria un patto - scrive Sansa -. Un nuovo modo di fare politica nell'interesse di tutti e non di pochi. Un nuovo rapporto di fiducia tra politica e cittadini, un dialogo aperto e trasparente tra istituzioni e imprese che si incontrano nelle sedi istituzionali e non sugli yacht di Spinelli". Questo perché, sostiene ancora Sansa: "La Liguria con la vicenda di Toti, Spinelli e Signorini è diventata simbolo di un rapporto malato tra interessi pubblici e privati".

Il consigliere regionale invoca quindi un "centrosinistra, unito" e capace di "siglare un patto pubblico tra i suoi leader, ma soprattutto con i cittadini. Partendo dalla Liguria".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp