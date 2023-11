Bagarre in Regione sul minuto di silenzio per vittime alluvione Toscana. Sansa: "Ipocrisia, poi si edifica in zone alluvionabili"

Bagarre in consiglio regionale sul minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'alluvione in Toscana (dove si stanno recando gli operatori della Protezione civile della Liguria per aiutare): il consigliere comunale di opposizione ed ex candidato presidente Ferruccio Sansa, prendendo la parola subito dopo al momento di raccoglimento, lo ha definito "un ricordo insincero e ipocrita in una Regione che approva norme che prevedono di costruire piloni nel Bisagno e di edificare in zone ad alta pericolosità di alluvione".Il consigliere ha ribadito poi la sua posizione sui social: "Con una mano il centrodestra ligure ricorda in aula i morti dell'alluvione nelle altre regioni. Con l'altra schiaccia il pulsante verde per approvare la costruzione di piloni di cemento nel greto del Bisagno. Per permettere di realizzare nuovi edifici nelle zone ad alta pericolosità di alluvione. Trovo insostenibile e insopportabile questo atteggiamento".

Le parole del consigliere, prevedibilmente, hanno scatenato l'immediata reazione della maggioranza di centrodestra.

Il presidente dell'assemblea, Gianmarco Medusei, scusandosi a nome dell'aula per l'intervento di Sansa, si è dissociato: "Il consigliere Sansa mi lascia senza parole: penso che sia assurdo fare polemiche su un minuto di silenzio".

Più dura la consigliera della Lista Toti, Lilli Lauro: "La maggioranza è schifata da un intervento così, soprattutto con l'assessore alla Protezione civile in aula. Persone così sono indegne di rappresentare i liguri e di sedersi in quest'aula: sono offensive nei confronti dei cittadini". Le fa eco il suo capogruppo, Angelo Vaccarezza, che chiede provvedimenti: "Se non c'è una sanzione e in aula si può dire quello che si vuole, quando si vuole, mi sembra chiaro che solo sulla buona volontà non ci stiamo trovando".

"Il centrodestra ha chiesto di sanzionarmi per il mio intervento. Bene, benissimo, facciano pure. Lo dirò lo stesso. Di fronte a questi atteggiamenti i cittadini hanno ragione a non credere più nella politica" è la replica di Sansa.