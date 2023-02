Sanremo, le critiche dell'Udc ligure: "Spettacolo desolante"

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è andata in archivio con la vittoria di Marco Mengoni con 'Due vite' davanti a Lazza con 'Cenere' e Mr. Rain con "Supereroi". L'Udc Liguria critica però lo spettacolo condotto da Amadeus attraverso una nota redatta dal responsabile regionale della comunicazione Paolo Carini.

"Quest'anno abbiamo pazientato - si legge -. Avremmo voluto mettere in guardia gli organizzatori del Festival di Sanremo di non permettere azioni che potessero offendere nessuno ma abbiamo poi deciso di attendere speranzosi. Puntualmente invece ci troviamo a dar voce a milioni di italiani che hanno assistito ad un Festival che ormai ha ben poco a che fare con la canzone italiana e che con i loro soldi hanno pagato uno spettacolo desolante. Si è dovuto ricorrere a linguaggio scurrile, mimiche di rapporti sessuali, vestiti indecenti e baci omosessuali nel vano tentativo di accaparrarsi il favore dei giovani e per nascondere la povertà artistica che invece ha contraddistinto lo spettacolo".

"Non con i nostri soldi - scrive l'Udc ligure in una nota - vorremmo che ci fosse un ritorno alla decenza e vorremmo che gli influencer e gli artisti si rendessero conto che,in questo tempo, i giovani prendono esempio dai loro comportamenti. Non si può mascherare e promuovuore il diritto alla libertà di espressione con atteggiamenti del tutto fuori luogo e volgari perché altrimenti si rischia solo di abbassare l'asticella morale della nostra società. Il turpiloquio, la mancanza di decenza e atteggiamenti provocatori non sono sinonimo di libertà ma anzi di prevaricazione. La nostra libertà finisce dove inizia quella altrui. Per questi motivi - conclude l'Udc Liguria - diffidiamo gli organizzatori del Festival di Sanremo a continuare su questa strada dannosa per l'immagine dello spettacolo e soprattutto per la sensibilità di una gran parte dei telespettatori , augurandosi che fin dalla prossima edizione si possa tornare alle origini del Festival valorizzando ciò che conta: l'ottima musica italiana".