Sanità, proteste e cartelli in consiglio regionale. Pd: "Liguria allo sbando", lista Toti: "Sceneggiata"

Protesta del Pd in consiglio regionale per quanto riguarda la situazione della sanità in Liguria: i consiglieri, in aula, hanno esposto cartelli con le principali 'sofferenze' del settore. Si va da 175 giorni di attesa per una visita gastroenterologica a 377 giorni per una risonanza all’encefalo, poi 10, 270 km per una spirometria, 100 mila liguri senza medici di base e 621 medici specialisti mancanti in Liguria.

"Alla ripresa dei lavori in aula in Consiglio Regionale, dopo la pausa estiva, i comportamenti del Presidente e Assessore alla Sanità Toti non cambiano - dice il capogruppo Luca Garibaldi -. Dopo un’estate da bollino rosso anche a livello sanitario, il minimo sindacale sarebbe stato essere presente in aula a rispondere alle nostre interrogazioni, invece di proseguire la sua personalissima campagna elettorale per Roma. Giorni di attesa in barella ai Pronto soccorso, carenza di personale medico e infermieristico, migliaia di cittadini senza medico di base, per non parlare del blocco temporaneo degli interventi al San Martino e delle liste d’attesa infinite a cui sono costretti i cittadini che chiedono solo di essere curati. La responsabilità consapevole di questa situazione è di Toti e della sua amministrazione, che continuano a cedere presidi alla Sanità privata e a macinare rotocalchi di propaganda raccontando come tutto funzioni alla perfezione. Là fuori, nella vita quotidiana, le persone faticano a ricevere le cure di cui hanno bisogno, anche quelle più urgenti e indispensabili".

Garibaldi lamenta l'assenza dalla seduta del governatore e assessore alla Sanità, Giovanni Toti, "che girovaga in campagna elettorale tra talk e comizi incurante del suo ruolo in Regione, mentre la sanità è allo sbando, fa acqua da tutte le parti e riesce a rimanere in piedi solo grazie ai sacrifici del personale".

Risponde agli attacchi la Lista Toti-Noi Moderati: "Proprio oggi il sistema sanitario ligure ha fatto partire il piano straordinario di interventi chirurgici anche in orario notturno (fino alle 2) e di sabato mattina, per dare risposte alla richiesta di prestazioni. Continuano a polemizzare sulla carenza di personale, che è un dato oggettivo a livello nazionale, ma dimenticano di dire che è di cinque giorni fa la pubblicazione delle graduatorie dei concorsi per assumere la cifra straordinaria di 1.000 persone tra infermieri e Oss in Liguria. E, vale la pena ricordarlo, sono peraltro loro che l'unica ricetta che conoscono è quella che prescrive di fare almeno tre volte al giorno gargarismi di proteste contro il concorso che in provincia della Spezia ha da poco assunto a tempo indeterminato 159 Oss. Il Pd è quello che a Roma vota la riforma sanitaria nazionale e sul territorio accusa Toti perché la applica non riaprendo i pronto soccorso che loro avevano chiuso 10 anni fa".