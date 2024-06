Sanità, dalla Regione l'impegno: "Nessun aumento di tasse, il buco da 229 milioni non esiste"

Per la giunta regionale non esisterebbe nessun buco sulla sanità da 229 milioni di euro, contrariamente da quanto sostenuto dai progressisti all'opposizione. "È quindi da escludere un aumento delle tasse regionali e qualsiasi taglio dei servizi" promette il presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana in merito alle notizie diffuse sui conti economici delle aziende sanitarie e ospedaliere del primo trimestre.

Inoltre "non vi è alcuna preoccupazione per i conti economici delle aziende per il primo trimestre perché si tratta di stime puramente previsionali che non tengono conto di una serie di elementi decisivi e fondamentali. Tra questi è opportuno citare il prossimo riparto del Fondo Sanitario Nazionale da cui sono previste maggiori risorse. Inoltre, non si è mai interrotta la consueta calendarizzazione di tavoli di lavoro con i direttori delle Aziende sanitarie ed ospedaliere per rispettare i cronoprogrammi".

Per l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola i conti della Sanità sono complessi e le stime vanno ritenute incomplete perché "trascurano elementi senza i quali il quadro risulta poco aderente alla realtà. È bene dunque fare chiarezza sui conti economici che espongono tutti i costi, ma solo una parte dei ricavi da fondo sanitario, ed ecco quindi che il disavanzo tendenziale risulta sovrastimato. Non solo. I conti economici non rilevano ricavi vincolati, come ad esempio il payback farmaceutico, e non tengono conto delle azioni di governance e razionalizzazione che tutti i direttori generali stanno mettendo in campo dopo aver preso visione del risultato del primo trimestre. L’obiettivo per loro è portare il saldo da tendenziale (cioè quello che sarebbe se non ci fossero le Direzioni generali a governo del sistema) a programmatico, ovvero frutto di azioni gestionali che, oltre a garantire i LEA-Livelli essenziali di assistenza, portano a risultati di bilancio sostenibili. Ogni anno, per loro natura, i conti economici del primo trimestre sono fortemente sovradimensionati dal lato costi e perciò imprecisi. La Giunta sta mettendo in atto tutte le azioni necessarie al mantenimento dell’attuale sistema Sanitario regionale escludendo tagli e aumento delle imposte”.