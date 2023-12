Sanità, nuovo scontro sulle liste d'attesa. Brunetto: "Pesano mancate disdette e 'over prescription'"

"Il bilancio regionale presentato dalla Giunta Toti non va oltre a una manovra elettorale di breve respiro, pensata come se non ci fosse un domani". Così il consigliere regionale del Partito Democratico, Enrico Ioculano, relatore di minoranza per il Pd durante la seduta di bilancio.

"Buona parte delle misure - spiega Ioculano - valgono solo per il biennio 2024-2025, dove si spendono il 60 per cento delle risorse, mentre il restante 40 per cento è spalmato tra il 2026 e il 2031. Non ci sono risposte al sociale e alle imprese, mentre le risposte alla sanità sono solo sulla carta: vale per i 50 milioni a favore delle liste d'attesa e vale anche per i tre milioni a sostegno della neuropsichiatria infantile, i cui dettagli sono lasciati a una delibera di giunta, che ancora non c'è".

"Mentre delle 32 case di comunità, 31 sono sulla costa e una sola nell'entroterra, aree interne dimenticate - prosegue Ioculano - nonostante la carenza di medici di base e servizi. La prossimità di cura in Liguria è solo retorica, dal momento che non c'è nulla se non dei siti dove sorgeranno le Case di comunità le cui funzioni sono ignote, come è ignoto il personale, che dovrà provvedere all'erogazione dei servizi. In sostanza è un bilancio gestionale per l'amministrazione dell'anno piuttosto che per la traduzione economica di un indirizzo politico. Ed essendo un'amministrazione in carica da otto anni, questo desta non poche perplessità".

"Chiediamo contributi per la sicurezza sul lavoro finalizzando su questa voce una parte del fondo strategico pari a 2 milioni di euro; l'introduzione dello psicologo di base nelle Asl; l'esonero del pagamento dell'Irap per i medici che scelgono di lavorare nell'entroterra; un fondo di centomila euro per il banco alimentare e 150mila euro in più per i centri antiviolenza. Modifiche che renderebbero questa manovra meno scollata dalla realtà e più rispondente ai bisogni dei cittadini liguri", conclude Ioculano.

Liste d'attesa, Brunetto (Lega): "Il Pd perde un'ottima occasione per tacere"

Il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, Brunello Brunetto, interviene con una nota sulla questione delle liste d'attesa. "Sappiamo perfettamente che anche in Liguria ci sono lunghe liste d'attesa. Non viviamo su Marte - replica Brunetto - e stiamo intervenendo nel miglior modo possibile, tenendo conto del fatto che la richiesta di prestazioni è in costante aumento e nel settore della sanità c'è crisi di risorse umane, peraltro non soltanto nella nostra regione".

"In ogni caso - prosegue Brunetto, i punti sui quali si stanno focalizzando i nostri sforzi per risolvere la situazione sono essenzialmente tre. Primo: la messa disposizione di un'importante cifra, 50 milioni di euro, per effettuare prestazioni aggiuntive utili ad aumentare il numero di prestazioni a disposizione degli utenti del Servizio Sanitario Regionale. Secondo: una maggiore attenzione all'appropriatezza delle prestazioni considerato l'elevato numero di esami diagnostici richiesti, soprattutto radiologici, che tuttavia risultano inopportuni, visto e considerato che, per esempio, in Liguria la cosiddetta 'over prescription' riguarda il 30% delle prestazioni richieste. Terzo: una doverosa maggiore attenzione affinché le liste d'attesa siano rispettate dal SSR, ma anche dagli utenti con conseguente necessità che una persona che non intende effettuare l'esame o sia impossibilitato a farlo ne dia tempestiva comunicazione, per tempo, affinché il posto lasciato vacante possa essere occupato da altro utente del SSR".

"Poiché il tema centrale dell'ordine del giorno a mia prima firma, che ho presentato venerdì scorso, verteva su questo ultimo aspetto, condivisibile ed etico, non si capisce l'immotivato attacco dei consiglieri regionali del Pd, i quali, come spesso accade, fanno soltanto un'inutile demagogia senza avanzare idonee proposte costruttive a vantaggio degli utenti del SSR della Liguria. Hanno perso un'ottima occasione per tacere".

Natale e Arboscello (Pd): "Non sono le mancate disdette delle visite ad allungare le liste d'attesa"

L'iniziativa di Brunetto, con la presentazione dell'ordine del giorno venerdì scorso, aveva suscitato le critiche in particolare del segretario del Partito Democratico ligure, Davide Natale, e del consigliere regionale Pd, Roberto Arboscello

"Ancora una volta la Giunta Toti e la sua maggioranza scaricano le responsabilità di una sanità che non funziona sui cittadini - avevano commentato Natale e Arboscello -, per nascondere la loro incapacità di trovare soluzioni. Com'è possibile infatti pensare che le liste d'attesa siano influenzate dalla mancata cancellazione da parte di chi non si presenta?".

"Per fare una mammografia in Asl 5 - ricordano - ci vogliono 428 giorni invece che 10. Quanto possono incidere le mancate disdette? In Asl 4 per una colonscopia 615 giorni; in Asl 1 un'ecografia di controllo alla mammella non è prenotabile; in Asl 2 per una spirometria da effettuare in 10 giorni bisogna aspettarne 100 e in Asl 3 una colonscopia invece che entro 10 giorni è prenotabile in 116, di chi è la colpa? Di chi non si cancella o di una Giunta che pensa alle luminarie o a inaugurare piazze e servizi già presentati almeno tre volte?".

"O come si fa - proseguono Natale e Arboscello - a scaricare la responsabilità dei pronto soccorso sempre affollati, con le persone costrette in barella per giorni in attesa di un ricovero o di una visita, solo agli accessi impropri? Il problema è che il modello di sanità di Toti-Gratarola ha completamente distrutto la sanità territoriale e nonostante dopo il covid si sia più volte sottolineato la sua importanza, la politica regionale va nella direzione opposta e i liguri continuano a non trovare risposte per accedere in tempi ragionevoli alle cure e così si rivolgono all'unica porta aperta h24 della sanità, che sono i pronto soccorso".

"La soluzione al sovraffollamento deve essere una soluzione multifattoriale, che prevede una serie di interventi sia in entrata che in uscita. In Emilia Romagna ad esempio partirà la sperimentazione dei Cau, centri di assistenza urgenza, che sono centri che si affiancano ai pronto soccorso e fanno da filtro. La Liguria - concludono - invece attiva i flu point per le feste, una misura spot e insufficiente. Toti, Gratarola e tutta la maggioranza che sostiene la Giunta dovrebbero chiedere scusa a tutti i liguri che non riescono più a curarsi o per esserlo devono stare tre giorni su una barella come è successo recentemente".