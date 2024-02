Sanità, il governo impugna la 'liberalizzazione' dell'intramoenia della Regione

Un provvedimento "illegittimo e anti-costituzionale" che "crea disparità": con queste motivazioni il Consiglio dei ministri ha impugnato la norma regionale che prevede l'apertura all'attività intramuraria anche nelle strutture private accreditate per i medici del servizio sanitario regionale. La misura, attivata in via sperimentale in Liguria fino al 2025, è inserita nel cosiddetto collegato alla legge di stabilità della Regione Liguria. Un assist alle polemiche delle opposizioni, che avevano già duramente contestato la norma.

La bocciatura del governo

Nella dettagliata illustrazione dell'impugnativa diretta alla Corte costituzionale, il governo rimarca che la Liguria "amplia l'operatività dell'attività libero professionale intramuraria" che, però, "a livello statale è oggetto di una rigorosa disciplina puntuale, per assicurare che venga erogata nel rispetto dell'equilibrio tra attività istituzionali e libero-professionali". Altrettanto illegittima viene considerata da Roma la disposizione della Regione Liguria che "in via transitoria e per ridurre le liste di attesa" consentirebbe alle aziende sanitarie e ospedaliere di acquisire dai propri dipendenti a rapporto di lavoro esclusivo prestazioni in regime di libera professione intramuraria perché, viene segnalato, la disciplina a livello statale prevede che sia il singolo cittadino a scegliere il professionista per l'attività intramuraria e a farsi direttamente carico dei relativi costi. Nell'impungnativa viene anche sostenuto che la nuova disciplina regionale ligure "configura una violazione delle norme contrattuali", materia di esclusiva competenza statale.

Inoltre, con le disposizioni previste dalla giunta e approvate a stretta maggioranza di centrodestra dal consiglio regionale, si darebbe luogo "a una irragionevole disparità di trattamento rispetto al personale sanitario medico che opera in altre regioni, violando il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione".

Toti: "Sarà la Corte costutizionale e non il governo a decidere"

“Sapevamo benissimo che la normativa approvata sul lavoro dei medici nelle strutture private convenzionate poteva essere considerata in contrasto con la normativa nazionale - è la reazione del presidente della Regione Giovanni Toti e dell'assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Ma siamo altrettanto convinti che quella stessa normativa nazionale sia uno degli ostacoli a ciò che serve, in emergenza, ad affrontare il tema delle liste di attesa. Lo abbiamo detto con cortesia istituzionale al ministro della Salute nell’incontro della settimana scorsa, comunicando altresì che Regione Liguria, contrariamente ad altre volte, non intendeva recedere dalla norma e si difenderà davanti alla Corte costituzionale. Non è infatti il governo, bensì la massima Corte, a decidere se la norma sia o meno applicabile. Riteniamo che l’emergenza delle liste di attesa e la necessità di fornire servizi ai cittadini prevalga su una norma nazionale che ingessa il sistema della salute"

L'amministrazione regionale ha spiegato al governo di essere pronta a ritirare la normativa regionale prima del pronunciamento della Corte costituzionale solo nel caso in cui l'esecutivo intervenga sul tema, affrontando anche la retribuzione dei medici pubblici nelle prestazioni aggiuntive.

L'opposizione: "Un tentativo mal riuscito di privatizzare ulteriormente la sanità ligure"

La norma, oltre a essere stata criticata da alcuni sindacati, era finita da tempo anche nel bersaglio della minoranza in consiglio regionale. "Noi lo avevamo detto - attacca il capogruppo di Linea condivisa e vicepresidente della commissione Salute, Gianni Pastorino -. Quello che stupisce è che né Gratarola né Toti sapessero che l'emendamento fosse in aperto contrasto con la legge dello Stato. Un tentativo mal riuscito di privatizzare ulteriormente la sanità ligure. Da dopo la pandemia, la Liguria non ha previsto l'aumento delle prescrizioni, al contrario di altre regioni, facendo scattare così la corsa ai servizi privati e alla mobilità passiva ligure che ha causato un sovraccarico nelle regioni vicine, che devono impiegare più risorse. Le liste di attesa in Liguria sono diventate un bacino per l'offerta ai privati".

Critiche anche dalla lista Sansa: "La legge regionale della giunta Toti permetteva alle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, di avvalersi dell'operato dei dirigenti sanitari dipendenti del sistema sanitario nazionale - dicono i consiglieri regionali Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi -. L'intramoenia 'puro' almeno obbliga i medici a versare una quota delle loro prestazioni alle strutture pubbliche, nella misura di Toti e Gratarola, invece, il baricentro veniva spostato sugli interessi del privato, andando poi ad avvantaggiare i dirigenti medici e non i professionisti in prima linea negli ospedali".

"Lo avevamo chiaramente detto in Aula durante l’ultima sessione di Bilancio di dicembre 2023, ma la giunta ha voluto tirar dritto ed ecco così l’ennesima norma impugnata dal governo. Un governo, peraltro, dello stesso colore della maggioranza regionale. Surreale! Tutte le volte che dai banchi dell’opposizione segnaliamo profili incostituzionali nei disegni di legge presentati dall’esecutivo ligure, veniamo tacciati di ostruzionismo, presi in giro se non addirittura derisi": così il capogruppo regionale del M5s Fabio Tosi.

La Fp Cgil dei Medici e Dirigenti Sanitari commenta: "Avevamo sottolineato il rischio di innescare un grave conflitto di interessi che, permettendo di aggirare il vincolo di esclusività, avrebbe creato vuoti sempre maggiori di personale e di prestazioni all’interno delle strutture del servizio sanitario. L’atto della Regione, oltre a essere una dimostrazione di arroganza avrebbe colpito fortemente il servizio ai cittadini. Ora che la legge è stata bocciata, se la Regione avesse un briciolo di umiltà, tornerebbe sui propri passi e sposerebbe soluzioni condivise”.