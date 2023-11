"La salute non è un lusso", raccolte 4.500 firme

Sono circa quattromilacinquecento le firme raccolte da Alleanza Verdi Sinistra ai banchetti, in giro per Genova e la Liguria, in calce a una petizione, che dice no alla privatizzazione della sanità e chiede con forza per la sanità della Liguria più personale, meno liste di attesa e più medicina territoriale.

Le firme saranno consegnate martedì 14 novembre alle ore 10 nella Sala Pertini del Consiglio regionale. La consegna non a caso avverrà alla vigilia della discussione in Consiglio del piano sociosanitario regionale.

Le firme saranno consegnate al presidente del Consiglio regionale, Gianmarco Medusei, al presidente della commissione salute e sicurezza sociale, Brunello Brunetto, e al vice presidente della stessa commissione, Gianni Pastorino.