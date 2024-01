Sanità, Toti: "Basta speculazioni, il 91% delle prestazioni è a carico del servizio pubblico"

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, giovedì 25 gennaio 2024, ha fatto il punto sulla situazione della Sanità, respingendo alcune critiche portate avanti dall'opposizione. "Ritengo che il dibattito sul sistema sanitario regionale e su quello nazionale - ha detto - abbia eccessi polemici e inesattezze, con situazioni che vengono analizzate totalmente fuori dal contesto: non credo che questo sia un buon modo per informare i cittadini di quello che effettivamente sta succedendo e succederà, sulle difficoltà che ci sono e sulle misure che vengono prese".

"Non si vogliono in alcun modo nascondere le problematiche - ha dichiarato ancora Toti - che esistono all’interno del sistema sanitario nazionale, e di quello europeo, dopo il covid, ma ritengo che speculare sulle difficoltà di un sistema che sta facendo moltissimo per recuperare gli anni della pandemia sia ingeneroso nei confronti dello sforzo che il Paese, e soprattutto le professioni sanitarie, stanno facendo, in particolare se fatto in modo totalmente scollegato rispetto a quelli che sono i dati e le misure che via via si prendono e che hanno necessità di tempo per risultare efficaci".

"Allo stesso modo - ha aggiunto Toti - ritengo che non sia un buon modo di descrivere il territorio regionale nel suo complesso quello di prendere a pretesto singoli casi o singoli settori maggiormente in sofferenza rispetto alla generalità del Sistema sanitario. Credo anche che sia giusto che i cittadini sappiano cosa accade, cosa stiamo facendo, dove sussistono delle difficoltà e dove sono state fatte delle cose che ritengo dovrebbero essere riconosciute perché riguardano la salute dei cittadini stessi e di un sistema sanitario che resta uno dei migliori al mondo".

"Regione Liguria - ha concluso - resta la nona regione in Italia per rispetto dei Lea, i livelli essenziali di assistenza, e quindi si piazza nella parte alta della classifica, ha un numero di infermieri in rapporto ai cittadini che è il terzo d'Italia, con 6,65 infermieri ogni mille abitanti, di cui circa 1.700 assunti negli ultimi 18 mesi. Veniamo infine accusati di voler privatizzare la sanità di questa regione, anche se avremmo effettivamente bisogno di un maggiore contributo da parte del privato, ma per il momento il 91% delle prestazioni erogate dalla sanità in Liguria è a carico del sistema sanitario pubblico".

Il dato sulle prestazioni del sistema sanitario pubblico era stato diffuso anche dalla Fondazione Gimbe che in uno dei suoi consueti monitoraggi aveva fatto il punto, in data 16 gennaio, sulla situazione della mobilità verso le strutture private nelle regioni italiane. La Liguria si trovava nella parte bassa della classifica per la percentuale del privato (10%), più bassa solo nella Provincia autonoma di Bolzano (9,7%) e in Basilicata (8,6%). Media italiana al 54,7%, con regioni che presentano valori anche molto superiori: Molise (90,5%), Puglia (73,1%), Lombardia (71,2%) e Lazio (64,1%).