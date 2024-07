Sanità, Pd: "Niente chirurgia a Rapallo d'estate, per la giunta regionale è normale"

Polemiche in consiglio regionale martedì mattina per la programmata chiusura estiva del blocco chirurgico dell'ospedale di Rapallo.

"Per l'assessore Angelo Gratarola è normale perché ci sono meno richieste di interventi. Ma la verità è che non c'è abbastanza personale per coprire tutti i turni e tutti i reparti e non è affatto normale", attacca il capogruppo del Pd, Luca Garibaldi, che stamattina ha presentato in aula un'interrogazione sul tema.

"Il piano di potenziamento della Asl 4 in realtà è un piano di sopravvivenza - prosegue - come tutte le zone turistiche, la Asl4 in estate raddoppia la popolazione e garantire un servizio anche in estate si rende necessario e indispensabile". Per il dem, "la Asl 4 naviga nella confusione totale: è un luogo della salute negato. La scelta di interrompere un servizio e chiudere un reparto va contro tutto quanto in questi mesi la Regione affermava sulla riduzione delle liste d'attesa perché se si chiudono le sale operatorie le liste d'attesa sono inevitabilmente destinate ad aumentare. Lo capirebbe anche un bambino, la giunta pare di no".

Dura la replica dell'assessore alla Sanità: "Il consigliere Garibaldi tratta indelicatamente la sanità come un minestrone, mescolando tematiche diverse che necessitano di approcci differenti e che peraltro si stanno mettendo in campo - afferma Gratarola - porre a confronto l'aumento del flusso turistico del Tigullio con la riorganizzazione delle sale operatorie dell'ospedale di Rapallo nel periodo estivo denota confusione, a meno che il consigliere non pensi che i turisti in estate vengano su questo territorio per farsi operare".

L'assessore ricorda che "la riorganizzazione estiva delle sale operatorie di Rapallo è in atto da diversi anni, sempre con le stesse modalità, finalizzate a garantire un periodo di meritato riposo a tutto il personale medico e infermieristico e ad evitare la produzione di inefficienze. È noto che nel periodo estivo i pazienti affetti da patologie funzionali non evolutive chiedano di posticipare l'intervento a partire dal periodo autunnale".