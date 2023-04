A San Quirico manca un presidio sanitario: "Da tempo i cittadini si lamentano"

Più di quattromila abitanti, ma con una carenza cronica di personale medico e infermieristico, e senza neppure un presidio sanitario: è la situazione a San Quirico, e la Lega ha fatto sapere di aver depositato un'interrogazione sia in consiglio regionale sia in quello comunale per capire come risolvere.

"Da tempo i cittadini si lamentano - dicono i consiglieri regionale e comunale del Carroccio Alessio Piana e Alessio Bevilacqua -. Vogliamo capire, visto che a San Quirico è operativa una pubblica assistenza, cioè la Croce Rosa, fortemente legata al contesto territoriale, se si potrebbe coinvolgere, ad esempio, per realizzare un ambulatorio infermieristico territoriale. Uno spazio che possa raccogliere le esigenze in ambito socio sanitario provenienti dal territorio. Nell’ambulatorio potrebbero essere erogate prestazioni infermieristiche, come la misurazione della pressione, dei valori glicemici e l’ispezione del piede diabetico, con la possibilità di collegarsi con uno studio medico di medicina generale che possa eventualmente anche fornire un approfondimento clinico".

La speranza dei due consiglieri, dal momento che il piano socio sanitario è ancora in discussione, è che si possa trovare un margine per accogliere le richieste dei cittadini.