"Carenze di personale al San Martino", il tema in consiglio regionale

Nell'ultima seduta del consiglio regionale, martedì 17 maggio 2022, sono state presentate due interrogazioni sulle carenze di personale all'ospedale policlinico San Martino. La prima da Sergio Rossetti e la seconda da Gianni Pastorino.

Rossetti ha chiesto alla giunta il piano di assunzioni al policlinico, comprensivo del personale precario. Il consigliere ha rilevato che non state ancora avviate le procedure per stabilizzare il personale assunto per far fronte alla fase acute dell’emergenza pandemica e che la Cgil ha denunciato che la carenza di personale con l’avvicinarsi dell’estate e con le assenze dovute alle positività al covid possa comportare la riduzione di posti letto o la chiusura di alcuni servizi per trasferire personale ad altre unità operative.

Pastorino ha chiesto specificatamente di investire in assunzioni e stabilizzazioni per garantire il diritto universale alla salute e alla cura della cittadinanza evitando il conflitto con le organizzazioni sindacali, che diventerebbe insostenibile per un normale funzionamento del San Martino. Il consigliere ha rilevato, fra l’altro, che attualmente mancano 21 tecnici di radiologia, 16 tecnici di laboratorio, 15 fisioterapisti professionisti e 9 ostetriche.

Giovanni Toti, presidente della Regione con delega alla sanità ha ricordato che gli organici, per quanto riguarda i tecnici di laboratorio e radiologia, sono in linea con quelli degli anni precedenti e che comunque sono in corso interventi per garantire il regolare funzionamento dei servizi erogati dall'ospedale. Dopo aver ricordato i due concorsi banditi dalla Regione per assumere operatori sociosanitari e infermieri, Toti ha rilevato che, alla fine del concorso, il San Martino potrà assumere fino a 200 infermieri.