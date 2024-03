San Fruttuoso alta perde lo storico seggio, polemiche in consiglio municipale

Polemiche durante l'ultima seduta del consiglio municipale della Bassa Val Bisagno per lo spostamento del seggio elettorale numero 478 da via al Forte di Santa Tecla all'inizio di via Berghini. L'opposizione, attraverso la consigliera Maria Teresa Ruzza (Noi con Massimo Ferrante) ha presentato una mozione sottoscritta da Genova Civica, Partito Democratico, Lista Rosso Verde e Movimento 5 Stelle, per chiedere alla giunta di bloccare lo spostamento. La mozione è stata però bocciata dalla maggioranza.

Spostamento seggio 478: il dibattito in aula

Maria Carlucci, consigliera di Noi con Massimo Ferrante, ha spiegato in aula: "Per il buon funzionamento di una moderna democrazia è fondamentale rendere più accessibile a tutti i cittadini i locali per esprimere il diritto di voto, con particolare attenzione alle fasce più fragili". Secondo gli esponenti dell'opposizione "il trasferimento del seggio 478 non permetterà più a chi abita ai Camaldoli, Pianderlino, Santa Tecla e via Malfante di avere un seggio di prossimità. Si tratta di un seggio in zona collinare con un alto indice di popolazione anziana. Chiediamo quindi l'impegno di presidente e giunta di impegnarsi per il ripristino della vecchia sede in via al Forte di Santa Tecla. L'aumento dell'astensione elettorale è un dato di fatto nelle ultime consultazioni, a noi sembra poco opportuno questo spostamento".

La consigliera di Vince Genova Sonia Baldelli ha rilevato l'importanza dell'agevolazione del voto per contrastare l'astensione, ma ha puntualizzato: "Si tratta di un seggio non così agevole per anziani o fragili. C'è un cancello, ci sono due rampe di scale e anche un'area per l'attesa esterna, esposta a eventuali intemperie. Bisognerebbe ragionare su soluzioni alternative, non è però pensabile mettere a norma quei locali perché sarebbe un dispendio economico esagerato pensare all'attivazione di rampe o servoscala. In quel presidio, infatti, non c'è una scuola, sarebbero soldi persi con il rischio di atti vandalici".

Altri consiglieri hanno parlato di proposte alternative. Cinzia Massa di Fratelli d'Italia ha ricordato la possibilità di votare a domicilio per gli anziani con problemi, Luca Mastropietro del Pd ha proposto l'ex scuola a Pianderlino, Paola Valentina Casazza (Liguria al Centro) l'attivazione di navette per il voto.

Il parere contrario della giunta

Negativo, infine il parere della giunta, per voce dell'assessore Andrea Barreca: "Lo spostamento si è reso necessario dopo le lamentele formalizzate dalla Questura a settembre 2022. Stiamo parlando di un seggio allestito dentro al circolo Cianderlin con una paratia in legno nel locale principale e la stanza per le forze dell'ordine nei locali adiacenti adibiti a bar. Le forze dell'ordine hanno spiegato che i frigoriferi sempre accesi con i loro rumore precludevano il riposo del personale, che i servizi igienici erano troppo lontani e costringevano gli agenti a passare tra gli elettori e il personale del seggio e che l'accesso alla zona non era agevole per la presenza di un paio di scalinate. Abbiamo quindi deciso di spostare il seggio. Per completezza di informazione annuncio che a giugno sarà comunque predisposta una navetta per agevolare gli elettori portandoli da via Santa Tecla a via Berghini, si tratta di 750 metri".

L'ex presidente Ferrante: "Per anni ho evitato il trasferimento"

L'ex presidente Massimo Ferrante ha successivamente commentato: "Per anni ho fatto evitare questo trasferimento in quanto consideravo lesivo della democrazia allontanare un seggio da una zona collinare e con popolazione con un indice molto alto di anzianità e fragilità. L'attuale gestione del Municipio Bassa Val Bisagno ha votato contro la mozione della Lista "Noi con Massimo Ferrante" che chiedeva di bloccare il trasferimento del seggio elettorale 478 in via al Forte di Santa Tecla all'inizio di via Berghini non permettendo più a chi abita ai Camaldoli, Pianderlino, Santa Tecla e via Malfante di avere un seggio di prossimità. È stato detto che il seggio è difficilmente agibile, in realtà è ospitato presso il circolo ricreativo Cianderlin, associazione che paga un canone al Comune ed è composta da molti anziani, in questo caso non vengono però rilevati problemi di accessibilità, e questo stride un po' con quanto ho sentito in aula".