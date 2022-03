Il progetto per la riqualificazione di Villa Scassi, gli interventi previsti

C'è un ampio progetto per la riqualificazione di Villa Scassi a Sampierdarena. Comprende una serie di importanti interventi che riguardano i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e che dovranno essere approvati a Roma. Lo ha annunciato Michele Colnaghi, presidente del Municipio Centro Ovest, e lo ha confermato anche l'assessore Matteo Campora (su delega dell'assessore Piciocchi) in consiglio comunale, in risposta a un'interrogazione del consigliere comunale Davide Rossi. Recentemente sono stati invece ultimati i lavori relativi al restauro della fontana.

"La proposta preparata dai tecnici nell'ambito del Pui (Piano urbano integrato) - spiega Colnaghi - stima un importo complessivo di 1,6 milioni di euro e prevede una serie di interventi insieme ad altri nel perimetro che mi è stato indicato dal Comune. Ringrazio il dottor Grignani per aver seguito il progetto e l'assessore Piciocchi per aver ascoltato fin dal primo giorno le mie richieste su Villa Scassi".

Gi interventi previsti nel progetto