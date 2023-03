Quattro assi e taglio posteggi a Sampierdarena, il Comune rassicura: "Impatto minimo"

Fabio Ceraudo, consigliere del Movimento 5 Stelle, ha presentato in consiglio comunale un'interpellanza per fare chiarezza sul progetto 'Quattro Assi' per quello che riguarda via Sampierdarena (che rientra nell'asse di ponente: Caricamento-Voltri), con i residenti allarmati per il taglio dei posteggi.

"Appurato che l’iniziale progetto di Via Sampierdarena ha dovuto subire profonde modifiche - afferma Ceraudo - portando alla perdita di circa 90 posti auto per l’inserimento di una corsia riservata al filobus e relativa pensilina a centro strada, UN progetto che verrà realizzato con le risorse che arrivano da un fondo per la sicurezza urbana istituito nel 2018 dal governo Conte e che si interseca con il progetto dei quattro assi di forza del trasporto pubblico, s’interpellano sindaco e giunta al fine di poter garantire il numero di posti auto attualmente esistenti tramite il recupero di aree dismesse. Siamo in una fase importante di inizio lavori che partiranno all’inizio dell’estate".

A rispondere è l’assessore Matteo Campora: "Proprio in questo momento i municipi si stanno incontrando per riuscire a creare il giusto equilibrio tra quello che è il trasporto pubblico locale e le necessità per il trasporto di avere una velocità commerciale alta. Stiamo prevedendo corsie riservate, stiamo cercando di limitare il taglio dei parcheggi cercando un nuovo equilibrio tra parcheggi sottratti e parcheggi realizzati. In via Noli abbiamo il progetto di un parcheggio a raso per 38 posti auto, di cui 2 per utenti disabili e 4 postazioni di ricariche elettrica. In via Spataro verrà previsto un parcheggio in struttura con oltre 50 parcheggi, parcheggi piano strada e altri all’interno della struttura. Stiamo provvedendo a migliorare il progetto affinché l’impatto sia minimo, preservando l’obiettivo della velocità commerciale".