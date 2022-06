Nuova linea della metropolitana a Sampierdarena, presentato il progetto

Una seconda linea della metropolitana genovese, sulla tratta Dinegro-Fiumara, con quattro fermate a servizio del quartiere di Sampierdarena. Questo il progetto presentato dall'assessore alla mobilità Matteo Campora, sul quale bisognerà poi reperire i fondi per la realizzazione: "Una stazione in via Dino Col per Matitone e centri direzionali di San Benigno, una fermata a Villa Scassi in corrispondenza dell'ospedale, un'altra in piazza Montano con l'interscambio con il treno, e il capolinea alla Fiumara, dove oltre al centro commerciale ci sono molti centri direzionali". Un percorso completamente nel sottosuolo con costi preventivati di poco superiori ai 400 milioni, l'assessore Campora ha parlato anche di tempistiche: "Riteniamo che l'opera possa essere completata nel giro di cinque anni, toglierà molte autovetture dalla strada".

I finanziamenti saranno chiesti al ministero delle Infrastrutture nell'ambito del prossimo bando sul tpl, che dovrebbe uscire nel giro di un mese. In caso di risposta affermativa in autunno potrebbe essere affidata la progettazione definitiva, verranno inoltre chieste risorse per il prolungamento dell'attuale linea fino a San Martino e per l'estensione di quello che sarà lo SkyMetro, da Molassana a Prato, con un altro parcheggio di interscambio.

Altre aree della città sono invece già coinvolte dai lavori della metropolitana, chiarisce Campora: "La prima stazione che andremo ad aprire sarà quella di Canepari che sarà pronta alla fine del 2023 e l’anno successivo sarà la volta della stazione di Terralba. Parallelamente abbiamo anche ricevuto i finanziamenti per l’ulteriore estensione fino a Pallavicini, quindi possiamo dire che nei prossimi anni andremo a triplicare l’attuale percorrenza della metropolitana con un allungamento a ponente verso la Val Polcevera, inoltre molti chilometri verranno aggiunti anche per la Val Bisagno coperti dalla 'SkyMetro', poi guarderemo a levante”.

"Abbiamo già una progettazione in corso di aggiornamento - ha concluso Campora - quando la metropolitana arriverà in piazza Martinez, dovremo essere pronti per dare continuità al cantiere e poter raggiungere San Martino. Nel frattempo sarà completata anche la stazione di Corvetto, sulla linea già in servizio da Brin a Brignole, ci vorranno tre anni e, comunque, sarà finita entro il 2026 perché i tempi certi sono fissati dal finanziamento del Pnrr".