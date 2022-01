Centro Ovest, il Municipio: "130 milioni per Sampierdarena? Ecco le nostre proposte"

Durante la seduta dell'ultimo consiglio comunale, in cui è stata affrontata la questione dello spostamento dei depositi chimici da Multedo alla zona portuale su ponte Somalia a Sampierdarena, il sindaco Marco Bucci ha parlato di investimenti per il quartiere e di un piano da 130 milioni di euro al quale stanno lavorando gli assessori Piciocchi e Cenci: "Cito ad esempio - aveva dichiarato in aula il sindaco - i parcheggi interrati per via Cantore, il tunnel fonoassorbente per Lungomare Canepa, la palestra e la strada del Campasso e il Parco della Memoria. Abbiamo un’importante disponibilità economica che vogliamo impiegare per Sampierdarena, ribadendo inoltre il nostro obiettivo e la nostra promessa, che è quella di portare via i depositi da Multedo".

Fabrizio Maranini, presidente Commissione Seconda del Municipio Centro Ovest ha replicato con alcune proposte per Sampierdarena e San Teodoro, rivolgendosi alla giunta.

"L’amministrazione comunale - scrive Maranini - ? dice di? voler investire 130 milioni di euro per il quartiere. Da tempo il Municipio Centro Ovest invia documenti con spunti interessanti che arrivano dal territorio. Di poche settimane fa, per esempio, il parere sui documenti programmatici e provvisionali per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel quale sono presenti alcune suggestioni di spesa che ripropongo alla civica amministrazione che dice di essere in cerca, entro il 28 gennaio, di aree che vorrebbe mettere a servizio degli abitanti".

"Ecco - spiega Maranini - alcune priorità già indicate nel documento allegato: edificio ed area circostante Villa Gardino nel quartiere della Coscia presso il Wtc; Villa Centurione Tubino-Carpaneto in piazza Montano con affreschi di Bernardo Strozzi; area con capannoni ed edificio in via Spataro di fronte al centro polisportivo Crocera stadium ancora di proprietà di Iren e in stato di alienazione; area a sud di via Felicità Noli in stato di alienazione da diverso tempo. E poi ancora l'area cantiere edile in via Armirotti? per la costruzione di? box ferma da anni e in stato di grave degrado con tanto di acquitrini; i capannoni a levante di via Castelli in disuso da molto tempo; l'area Anas sotto il ponte dello svincolo autostradale del? casello di Genova Ovest in via San Bartolomeo del Fossato; l'area del gruppo? Viziano in via Manfredo Fanti,? dove si voleva costruire un silos? seminterrato per farne dei? box e una soprastante residenza per anziani. E infine - scrive ancora il presidente Commissione Seconda del Centro Ovest - rendere agibili le varie crose che solcano le colline di Sampierdarena e di San Teodoro ed aprire Salita Millelire; investire i cinque milioni di euro per ultimare lo scolmatore del rio Belvedere per evitare che piazza Montano si allaghi ad ogni pioggia più consistente e ristrutturare i molti edifici scolastici dei quattro istituti comprensivi di Sampierdarena e di San Teodoro".

"Questo e molto altro - conclude Maranini - troverebbe la Giunta leggendo? le richieste già avanzate dal consiglio municipale del Centro Ovest nell'ennesimo? documento allegato al parere sul programma triennale dei lavori pubblici,? presentato dall'assessore Piciocchi durante la commissione Seconda, che presiedo, il 17 dicembre. Documento previsionale che ebbe il voto contrario del Municipio considerando che, secondo noi,? vi é? poco o nulla per Sampierdarena e per San Teodoro. Ora all'improvviso salterebbero fuori 130 milioni di finanziamenti non messi ancora a bilancio. Resto in trepida attesa che questi suggerimenti,? uniti alla sollecitazione di leggere il documento allegato al parere del Consiglio del Municipio II Centro Ovest, possano suscitare l'interesse del sindaco e della giunta".