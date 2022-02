Sampierdarena, polemiche tra Comune e Municipio sull'area cani al Belvedere

Polemiche a distanza tra Municipio Centro Ovest e Comune sulla realizzazione di un'area cani al Belvedere di Sampierdarena, tutto è cominciato nell'ultima seduta del consiglio comunale attraverso un'interrogazione del consigliere della Lega Davide Rossi, alla quale ha risposto l'assessore Matteo Campora chiamando in causa proprio la municipalità, successivamente è intervenuto il presidente Michele Colnaghi che ha messo in luce alcune criticità sulla situazione.

Davide Rossi della Lega ha chiesto alla giunta a chi spettasse la realizzazione dell'area cani, spiegando che: "Si tratta di un desiderio dei residenti del quartiere in un giardino con diversi problemi a causa delle cattive frequentazioni, spesso utilizzato da bande di ragazzi che lo rendono in condizioni pietose, lasciando bottiglie e altra sporcizia. Il comitato dei residenti cerca, nonostante tutto, di tenerlo pulito, poiché spera ci siano le condizioni per dare il via al progetto che vedrebbe interessata l’area. Poteva diventare un ottimo spazio per la sgambatura dei cani, dopo quattro anni e mezzo è però ancora tutto fermo e i cittadini si sentono presi in giro con un rimbalzo di responsabilità".

L'assessore Matteo Campora ha replicato: "La prima considerazione è che le aree cani presenti in città non sono a oggi sufficienti, dal momento che i cani presenti in città sono più di 50mila unità. Realizzare aree di sgambatura è una attività propria dei Municipi per la loro funzione di territorialità, così come intervengono su mobilità secondaria e altre cose di questo genere. Ho fatto una verifica con direzione ambiente e ufficio animali, noi abbiamo espresso un parere positivo e ci siamo resi disponibili a fornire una adeguata consulenza, anche se questo tipo di realizzazioni non è di competenza dell’ufficio animali. Il Municipio deve poi verificare i siti e attivarsi con altri uffici comunali e con la sua direzione tecnica per fare tutte le verifiche del caso e prendere contatto con una associazione che si prenderà in carico l’area"

Michele Colnaghi, presidente del Centro Ovest, ha poi fatto chiarezza sulla posizione del Municipio spiegando ai microfoni di Genova Today: "La ricostruzione che ho sentito in consiglio comunale non è esatta. Come sempre accade quando ci sono degli articoli 54 il Municipio viene informato dall'assessorato e anche questa volta abbiamo spiegato quali erano le problematiche emerse sull'area del Belvedere. Abbiamo chiesto in passato agli uffici del verde con i quali ci interfacciamo per questo tipo di progetti e ci era stato spiegato che in quel giardino non era possibile realizzare un'area cani perché l'area sottostante era stata recentemente piastrellata mentre la zona verde è troppo scoscesa, come rilevato anche da molti cittadini della zona, sarebbe impossibile per esempio inserire panchine per gli utilizzatori".

"Spesso questi articoli 54 vengono utilizzati per motivi politici - conclude il presidente del Centro Ovest - e in questo caso è stato accusato il municipio di negligenza, non ci sto a fare la figura di colui che non lavora e mente ai cittadini, mi chiedo perchè mi si mandino richieste di risposte da parte degli assessorati se poi si decide in Consiglio di dire tutt'altro, a questo punto chiederò un nuovo sopralluogo ai tecnici comunali per capire se hanno cambiato idea rispetto a quanto avevano detto a me e nel caso faremo recintare un'area piastrellata. Certo a me sembrerebbe meglio un'area verde come quella creata da noi in via Spallanzani perché non si è mai vista un'area cani piastrellata o asfaltata e sulle alture ci sono tante altre zone verdi più adatte. In questi anni ci siamo occupati spesso di questo giardino al Belvedere, l'avevamo trovato in un totale stato di abbandono e l'abbiamo sistemato con la nostra area tecnica, in passato ci sono stati problemi con alcuni ragazzi che li frequentavano e c'eravamo attivati con la polizia locale per risolvere la questione".