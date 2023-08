Sampdoria Women, il Comune pensa alla Sciorba per le partite in casa

Mentre sono in corso le manovre per cercare di far partecipare la Sampdoria Women alla prossima Serie A, la Regione Liguria segue l'evolversi della situazione dopo i segnali di apertura comunicati giovedì sera dalla società, così come il Comune che mette in campo l'ipotesi della Sciorba per le partite in casa.

"Auspichiamo - dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che si possa risolvere la problematica riguardante l’impianto sportivo, adeguato secondo le nuove normative emanate dalla Figc, e che la città di Genova possa ospitare le partite casalinghe dell’unica squadra ligure di serie A femminile".

Segue Simona Ferro, assessora regionale allo Sport: "Avere a Genova una società di calcio femminile che gareggia nella massima serie - aggiunge l’assessore allo Sport Simona Ferro - è un orgoglio per l’intera città: per questo dev’esserci un lavoro di squadra da parte di tutti. Resto convinta che si possa ancora trovare una soluzione utile per salvaguardare un’eccellenza sportiva della nostra regione".

Anche l'assessora allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi interviene: "Come Comune siamo disponibili a lavorare insieme alla società e a tutti gli interlocutori coinvolti per trovare un impianto che possa ospitare le gare casalinghe. Sono in contatto con i massimi vertici della Lega nazionale dilettanti Liguria e stiamo ragionando sulla Sciorba, interessata dal rifacimento del manto, un intervento che consente l’omologazione per la massima serie femminile. È volontà condivisa trovare un campo di casa a Genova, qualora, come ci auguriamo, si trovi l’intesa per permettere alla Sampdoria Women di proseguire la propria esperienza"