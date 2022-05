Matteo Salvini a Genova per un focus sulle infrastrutture

Il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà a Genova lunedì 23 maggio dalle ore 16 per partecipare a un convegno sulle Infrastrutture nella sala conferenze del Grand Hotel Savoia in via Arsenale di Terra 5.

L'appuntamento, 'È l'Italia che vogliamo. Ascoltiamo il Paese, lavoriamo per ripartire', intende concentrarsi su 'Infrastrutture per la logistica, opportunità di lavoro'. L'intervento di Salvini è in programma alla chiusura dei lavori, intorno alle 18.45.

Lavori che si apriranno alle 16 con i saluti del presidente della Regione. Alle 18 interverrà anche il sindaco di Genova, mentre alle 18.30 è atteso l'intervento del responsabile dipartimento infrastrutture e trasporti della Lega, Edoardo Rixi.