Salvini a Genova: "Spero che l'inchiesta si concluda in fretta e non blocchi i cantieri"

Non poteva non commentare l'inchiesta sulla corruzione che sta scuotendo la Liguria il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, oggi a Genova per "L'Italia del sì", convegno sulle grandi opere alle Stazioni Marittime. Anche perché più volte si è fatto il suo nome quando si ipotizzavano nuovi incontri per il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari da maggio.

Toti non ha visto Salvini oggi, ma proprio nelle scorse ore è arrivato il parere favorevole della procura ai nuovi incontri con esponenti politici: "Toti conto di incontrarlo il prima possibile - ha detto il ministro - e parleremo di futuro. È strano tenere agli arresti per mesi un governatore eletto e stimato dai cittadini che tanto ha fatto per la sua terra: di solito in carcere ci vai per una condanna e dopo un processo, non prima". Ma a Toti verrà chiesto di dimettersi? Salvini taglia corto: "Conto di andare a parlare di lavoro. Non stiamo ragionando di elezioni ma stiamo lavorando per amministrare la Regione Liguria. Oggi c'è il presidente facente funzioni, ci sono tanti sindaci. Per me andare avanti e portare avanti tutti i cantieri aperti a Genova e in Liguria è un dovere, non un hobby". Neanche su un'eventuale candidatura del suo vice Edoardo Rixi alle eventuali elezioni anticipate si sbilancia: "Non parliamo di elezioni, c'è un governatore eletto".

Salvini sulla Gronda: "Costi aumentati, ma è un dovere di Aspi nei confronti dei liguri"

A proposito di cantieri e opere, Salvini ha parlato della Gronda specificando che dovrà pagarla interamente Aspi, anche se i costi sono aumentati: da 4,2 miliardi di euro (stima del 2018) per 72 km, 25 gallerie e 37 viadotti, si parla ora di più di 6 miliardi anche se le cifre esatte sono ancora da calcolare.

"Ho detto ad Autostrade - ha detto il ministro - che la Gronda non è una possibilità, è un dovere che hanno nei confronti dei liguri e degli italiani. È chiaro che i costi sono aumentati, però una parte dei miliardi che coloro che gestiscono le autostrade incassano coi pedaggi vada reinvestita in manutenzione e nuove opere mi sembra naturale. Il nostro obiettivo è che la società privata Autostrade per l'Italia metta i soldi necessari per quest'infrastruttura utile per togliere traffico e inquinamento e portare ricchezza in Liguria". Ha poi ripetuto: "Oggi stanno ancora stimando di quanto sono aumentati i costi. Però coi se e coi ma non si fa nulla".

E ancora, Salvini fa il punto sulle grandi opere a Genova: "Il Terzo Valico ha i lavori in corso e si arriverà in un'ora in treno da Milano a Genova, siamo in attesa della posa del terzo cassone sulla Diga, il tunnel subportuale andrà a bando e poi ci sono tante opere come il collegamento tra la stazione Principe e la stazione marittima di cui verrà firmato oggi il protocollo, poi c'è il collegamento con l'aeroporto e il Waterfront".

Su Toti: "La caccia alle streghe non fa bene a nessuno"

A margine dell'appuntamento, Salvini ha parlato di "caccia alle streghe" nei confronti del presidente della Regione Liguria Toti. Una caccia che "non fa bene a nessuno. Se qualcuno ha sbagliato, è giusto che paghi. Però, guardare con sospetto sia gli imprenditori che i sindaci che gli amministratori fermerebbe il Paese".

Toti rimane ai domiciliari nonostante le istanze presentate: "Che ci sia pericolo di fuga non penso che riguardi Toti, che sia pericolo di inquinamento delle prove dopo tre o quattro anni di intercettazioni mi sembra curioso, e anche la reiterazione del reato con tutto quello che è accaduto mi sembra l'ultima delle cose che chiunque avrebbe intenzione di fare". Per questo, aggiunge il ministro, "siccome il codice penale prevede queste tre fattispecie per tenere agli arresti qualcuno, che gli abbiano confermato gli arresti è curiosa come cosa". Poi aggiunge "spero che nessuno voglia fermare lo sviluppo del porto di Genova".

In merito all'inchiesta, prosegue Salvini, "se un finanziamento è lecito, non vedo dove sia il problema. Semmai i problemi riguardano la corruzione. Io per mestiere incontro centinaia di imprenditori e parto dal presupposto di avere a che fare con una persona perbene, non chiedo la fedina penale. In questi anni si sta vivendo un rinascimento che Genova e la Liguria aspettavano da decenni. C'è una quantità di investimento pubblico senza precedenti e le inchieste speriamo si concludano in fretta senza tenere in sospeso l'intera regione per mesi e mesi, senza bloccare lo sviluppo di Genova e tutti i cantieri di cui parliamo oggi".