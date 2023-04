Salvini: "Con velocizzazione linea Milano-Genova in meno di un'ora, è 'tanta roba'"

"La linea Milano - Genova è un'infrastruttura strategica che deve far fronte a un inteso traffico merci e pendolare. Per gli interventi per la sua velocizzazione sono previsti 156 milioni di euro e il completamento è previsto nel 2026. Con la sua realizzazione i tempi di percorrenza si ridurranno a meno di un'ora e come si usa dire oggi è 'tanta roba'".

Ad affermarlo al Question Time alla Camera è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, riferendosi alla linea ferroviaria tra il capoluogo ligure e quello lombardo.

"Con la diga di Genova, la Gronda che intendo fare in modo che non sia sulla carta e realizzata, con il Terzo valico, Genova sarà una città che con questo grande sviluppo sarà valorizzata e modernizzata", aggiunge Salvini.