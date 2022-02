Salvini su deleghe a Toti: "La Liguria merita assessori a tempo pieno"

Il leader della Lega Matteo Salvini ha appena terminato la quarantena dopo essere risultato positivo al covid-19. Nella sua prima uscita pubblica, il 14 di febbraio a Milano, ha rilasciato alle agenzie di stampa alcune dichiarazioni sullo stato di salute della coalizione di centrodestra.

Il segretario del Carroccio è tornato sulla situazione della Liguria, dopo che nelle scorse settimane i consiglieri leghisti Stefano Mai ed Edoardo Rixi avevano apertamente accusato Toti di aver 'tradito' la coalizione di centrodestra in occasione delle elezioni per il nuovo Capo dello Stato.

La Lega infatti aveva criticato i parlamentari del partito di Toti per non aver votato Maria Elisabetta Casellati, candidata del centrodestra per il Quirinale. Matteo Salvini non è entrato nel merito della contesa, ma ha invitato il presidente di Regione Liguria a cedere le deleghe sulla Sanità e il Bilancio ad assessori che possano dedicarsi senza distrazioni a queste materie.

In particolare, il leader della Lega ha dichiarato:

"La Liguria merita assessori Salute e Bilancio a tempo pieno. I cittadini, i medici, gli imprenditori - ha scandito Salvini - si aspettano di avere assessori che facciano il loro lavoro 24 ore su 24. Quindi, senza rimpasti, diciamo nomini due persone, due tecnici. La Lega non chiede niente".

Poche ore dopo sono arrivate le repliche del governatore Toti, che ha risposto così al leader del Carroccio:

"All'amico Salvini dico, quanto al tempo pieno degli assessori e all'efficienza per cittadini e imprese, sono pronto a confrontarmi in qualsiasi momento. Come certo saprà, avendo solo 7 assessori in Regione Liguria, tutti hanno numerosissime deleghe. E tutti le onorano col massimo impegno".

Giovanni Toti ha assunto le deleghe per la Sanità e il Bilancio fin dall'inizio della legislatura, in accordo con gli alleati della coalizione del centrodestra. In base alle disposizioni di legge in vigore, il numero degli assessori ha un tetto massimo, per questo motivo quasi tutti i membri della giunta hanno diverse deleghe.

La composizione dell'organo esecutivo della regione rispecchia gli equilibri della coalizione ed è quindi difficile assistere a grossi cambiamenti nell'assetto attuale, a meno che Giovanni Toti non decida di attribuire le proprie deleghe ad altri assessori già presenti in giunta, aumentando le loro competenze.

Salvini si è poi espresso anche sullo stato di salute del centrodestra in Liguria e sul sostengo della Lega ai candidati di Cambiamo per le prossime elezioni amministrative:

"Toti vada a cena con chi vuole, il futuro del centrodestra non passa da Mastella e Renzi. Io non guardo al passato ma al centrodestra del futuro".

Il segretario della Lega ha anche assicurato che la giunta Toti è al sicuro e che il suo partito non ha intenzione di far venir meno il suo sostegno alla coalizione.