Il ministro Salvini ad Arenzano per la festa della Lega: "Gronda fondamentale, ma il progetto va aggiornato"

La Gronda? Fondamentale e "in cima alle priorità", ma servono le autorizzazioni e il progetto va aggiornato perché quello attuale è fermo da anni. Questa, in sintesi, la posizione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervenuto giovedì sera alla festa della Lega ad Arenzano.

Erano circa quattrocento le persone presenti nella cornice del ristorante "La Kascia", in zona Pizzo, luogo defilato ed elegante a picco sul mare, per l'appuntamento della festa provinciale della Lega: tra i "big", anche i deputati del Carroccio Riccardo Molinari, Francesco Bruzzone e il capogruppo alla Camera Luca Toccalini, il parlamentare europeo Marco Campomenosi, il viceministro ligure Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo, e poi varie personalità del territorio tra cui il consigliere comunale leghista di Arenzano Paolo Cenedesi e la segretaria Paola Annitto.

Per quanto riguarda la Gronda, progetto ancora fermo, Salvini ha detto: "Servono le autorizzazioni, dal consiglio dei lavori pubblici all'impatto, non è un problema di costi. È un progetto in stallo da anni, va aggiornato. Sia io sia Aspi vogliamo realizzare quest'opera, io l'ho messa in cima alle priorità insieme anche alla passante di Bologna e al nodo di Firenze, ma servono tutte le autorizzazioni". Salvini ha fatto sapere di essere al lavoro per una norma che possa coinvolgere anche le università, come ulteriore garanzia.

È arrivato anche un messaggio per Toti, presente alla serata: Salvini si è detto di essere favorevole al terzo mandato consecutivo per sindaci e presidenti di Regione. Proprio a maggio lo stesso Toti aveva dichiarato di non escludere questa opzione per garantire continuità al governo della Regione Liguria.