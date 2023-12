Bilancio, quasi 2 milioni per il sacrario per i caduti della Repubblica Sociale Italiana

Nell'elenco degli investimenti previsti nel programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026, spunta anche una cifra di 1 milione e 750mila euro per "ripristino e consolidamento del sacrario in commemorazione dei caduti della Repubblica Sociale Italiana", nel cimitero di Staglieno, e l'opposizione in consiglio comunale accende la protesta.

Con l'illustrazione del programma dei lavori pubblici oggi, lunedì 4 dicembre, si aprirà la discussione sul bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Genova e, tra le più di 1.500 pagine consegnate ai consiglieri comunali, è saltata all'occhio la voce di spesa per il sacrario: "Sono molte le voci che preoccupano - commenta Simone D'Angelo, capogruppo Pd, diffondendo la pagina in questione - ma sconcerta quella per il sacrario, per il quale il Comune di Genova ha deciso addirittura di indebitarsi. Quasi due milioni di euro stanziati per commemorare rastrellatori, fucilatori di partigiani e persecutori di ebrei".

In una città dove i cimiteri sono spesso in stato di degrado e dove i genovesi in alcuni casi non riescono neanche più a rendere omaggio ai propri cari, "questa giunta arriva addirittura a indebitarsi per restaurare un luogo che è diventato oggetto di commemorazioni nostalgiche tra saluti romani e teste rasate - prosegue D'Angelo -. Dal 2017 assistiamo al tentativo di piegare il senso della pietà umana a un insopportabile giudizio di parificazione tra vittime e carnefici, tra chi lottava per la libertà e chi al soldo del regime nazi-fascista si rendeva protagonista di atroci crimini. In un contesto segnato dal riaffiorare di un pericoloso clima di antisemitismo, la scelta di questa giunta fa ancora più indignare. Bucci si vergogni”.

Anche Anpi esprime indignazione e invita il sindaco Marco Bucci a cancellare lo stanziamento: "Già negli anni scorsi era accaduto che un assessore di Fratelli d'Italia andasse, in fascia tricolore, a rendere omaggio a quel sacrario, un fatto che Anpi ha sempre duramente condannato. Ma impegnare, peraltro indebitando i conti del Comune, una cifra del genere in una città in cui i sacrari partigiani nei diversi cimiteri vengono lasciati senza manutenzione se non quella effettuata dai volontari, è un insulto alla città. Mai avremmo pensato di vedere un'iniziativa tanto abietta".

Ai commenti si aggiunge quello di Rifondazione Comunista Liguria: "Riteniamo un oltraggio alla lotta di Liberazione e, quindi, alla Costituzione nata da essa 'rendere omaggio' a chi ha collaborato fattivamente con gli alleati nazisti nei massacri di partigiani e di civili, nelle torture alla Casa dello Studente, nella persecuzione degli ebrei e, prima, in guerre coloniali, da loro rimpiante, in una terribile guerra mondiale. Questo, come il saluto con fascia tricolore a quegli stessi caduti, sono malcelati tentativi di riscrivere la storia".