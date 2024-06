Rissa sfiorata in consiglio comunale sul Pride: ora il centrodestra incolpa l'opposizione

Non si fermano le polemiche sulla rissa sfiorata ieri, martedì 11 giugno, in consiglio comunale a Genova. È successo durante gli interventi dei consiglieri sul tema del Liguria Pride: prima Laura Gaggero di FdI ha acceso le proteste tra le fila dei progressisti parlando di "volontà di manipolare le menti dei bambini", poi Francesca Ghio della lista Rossoverde ha replicato dicendo di essere "schifata" ma le è stata tolta la parola.

A quel punto la bagarre: Ghio è uscita dall'aula dicendo "fate schifo" e sollevando le critiche della maggioranza, e il capogruppo del Pd Simone D'Angelo se l'è presa con il presidente del consiglio comunale che dirigeva i lavori, Carmelo Cassibba (centrodestra), il quale in uno scatto di rabbia si è alzato avvicinandosi al consigliere ed è stato "stoppato" dall'assessore Gambino per scongiurare che la lite degenerasse. A quel punto, i progressisti sono usciti dall'aula in segno di protesta.

D'Angelo ha poi paragonato le parole di Gaggero a "quello che affermò Goebbels nel 1935 al congresso nazista. Ovvero che esistano delle comunità che puntino a manipolare le menti dei bambini per colpire la cultura italiana. Lo si diceva degli ebrei e dei bolscevichi, oggi lo si dice della comunità Lgbtqia+". La maggioranza, invece, pur stigmatizzando il comportamento di Cassibba, ha incolpato l'opposizione di aver tenuto un comportamento irrispettoso".

A distanza di un giorno, le polemiche continuano con i tentativi del centrodestra di addossare la responsabilità all'ala progressista. Colpevole, a suo dire, di essersi allontanata dall'aula senza affrontare una mozione sulla diga foranea (il dibattito è comunque andato avanti con chi è rimasto).

"Abbandonare la Sala Rossa, prima di una discussione fondamentale come quella sulla diga di Genova, rappresenta una mancanza di rispetto verso i cittadini genovesi" dicono Lorenzo Pasi e Federico Barbieri di Genova Domani. "Spiace registrare da parte di alcuni esponenti dell'opposizione un atteggiamento molto meno responsabile, che dalla polemica in un batter d'occhio è trascorso alla caciara, alle provocazioni e quindi all'abbandono dell'aula" dice il segretario cittadino di Forza Italia Mario Mascia. "La democrazia e la libertà di parola, ma non di offesa, valgono per tutti, mentre le opposizioni aggrediscono (verbalmente, ndr) la consigliera Laura Gaggero per una visione differente su un tema delicatissimo e si permettono di offendere l’aula con parole poco consone, con atteggiamenti che vanno a ledere solamente la città e tutti i suoi abitanti" tuona Antonio Oppicelli, coordinatore FdI Genova. Infine, per la lista Toti per Bucci, "Le urla 'fate schifo' e gli epiteti ingiuriosi rivolti verso i seggi della maggioranza non sono compatibili con la discussione in un'aula elettiva. Rappresentano un inaccettabile insulto ai cittadini che rappresentiamo". E infine la Lega: "Avere rispetto delle istituzioni non significa insultare chi la pensa diversamente da te, ma ascoltare tutte le posizioni, legittimamente differenti, senza offendere, provocare, aggredire a parole. Pur biasimando il presidente Cassibba per la sua reazione, non possiamo farlo per le forti pressioni al quale è stato sottoposto ascoltando le ingiurie che provenivano dai banchi dell'opposizione".