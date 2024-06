Rissa sfiorata in consiglio comunale, i progressisti "disertano" la conferenza capigruppo

Non si placano le polemiche a una settimana dalla rissa sfiorata in consiglio comunale. Questa mattina l'opposizione (eccezion fatta per Uniti per la Costituzione) per protesta non ha partecipato ai lavori della conferenza capigruppo: "Aspettavamo quantomeno un invito istituzionale al dialogo da parte del presidente del consiglio comunale, a fronte di quello che riteniamo essere un contesto di forte ostruzione e tensione, trasceso nell’ultima seduta in intimidazione - commentano i capigruppo Simone D'Angelo (Pd), Filippo Bruzzone (lista Rossoverde), Fabio Ceraudo (M5s), Cristina Lodi (Azione) e il vicepresidente del consiglio comunale Alberto Pandolfo -. Invece, a sette giorni di distanza da una tentata aggressione fisica in Sala Rossa - ultimo atto di una crescente azione di ostruzione nei confronti dei consiglieri comunali di minoranza - sconcerta la totale inconsapevolezza mostrata dal presidente del consiglio comunale che, nel non voler giudicare la gravità dei suoi gesti, conferma quanto l’attuale conduzione sia totalmente parziale e priva della necessaria sensibilità istituzionale per garantire il lavoro delle consigliere e dei consiglieri comunali di minoranza".

Per questo motivo, i progressisti hanno "disertato" la conferenza capigruppo di questa mattina, in preparazione del consiglio comunale odierno: "Non riteniamo garantito il confronto democratico e il rispetto dei gruppi consiliari di minoranza. Auspichiamo che in aula vi sia una presa d’atto da parte del presidente del consiglio comunale, sul fatto che quanto accaduto in Sala Rossa nell’ultima seduta richieda da parte sua un passo indietro rispetto al suo incarico, nella consapevolezza di non poter più essere garante del rispetto di tutte le consigliere e di tutti i consiglieri".

La tensione era salita alle stelle durante il consiglio dell'11 giugno, quando durante una discussione sul Liguria Pride e i diritti Lgbiqia+ il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba si era alzato avvicinandosi con fare minaccioso verso il capogruppo Pd Simone D'Angelo, venendo bloccato dall'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino. Per protesta, la minoranza - Crucioli escluso - era uscita dall'aula. Alla fine, diversi gruppi di maggioranza avevano stigmatizzato il comportamento di Cassibba cercando di addossare allo stesso tempo parte della responsabilità ai toni dell'opposizione.