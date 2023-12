Recupero oratorio di San Rocco, polemiche in Media Val Bisagno: "Il Municipio del fare dice no"

Mercoledì 29 novembre 2023 si è svolto il consiglio municipale della Media Val Bisagno. Polemiche da parte di Valbisagno Insieme e Partito Democratico per la bocciatura, da parte della maggioranza, di una mozione sulla riqualificazione dell'oratorio di San Rocco. Un documento che avrebbe impegnato la giunta guidata dal presidente Uremassi "ad attivarsi con il vice sindaco e assessore Piciocchi per riprendere in mano i discorsi sulla sua sopravvivenza". Il manufatto del 1642, ricco di storia e situato lungo l'acquedotto storico, nel 2020 si è distinto come uno dei 'luoghi del cuore' più votati nell'iniziativa del Fai.

Erika Venturini di Linea Condivisa e Valbisagno Insieme e la consigliera Claudia Benassi del Partito Democratico hanno espresso forte disappunto per le motivazioni alla base del rifiuto della mozione da parte del centrodestra: "La maggioranza - si legge in una nota - chiedeva di non procedere alla discussione e portare, inutilmente, la questione su San Rocco in commissione seconda".

Entrambe hanno sottolineato come l'oratorio rappresenti un piccolo monumento degno di essere recuperato e valorizzato, considerando anche l'impegno profuso nello scorso mandato per la federazione dell'acquedotto: "L'impegno di questa amministrazione nella valorizzazione del territorio e dell'acquedotto storico sembra essere solo di facciata - prosegue la nota dei due gruppi consiliari - mancando di sostanza e azioni concrete".

La consigliera Venturini afferma: "Dopo tanto lavoro e dedizione per mettere in luce l'importanza storica e culturale dell'oratorio di San Rocco, è deludente vedere una tale mancanza di visione e sostegno da parte dell'attuale amministrazione solo per paura e mettendo per di più in discussione il lavoro portato in precedenza dalla consigliera Claudia Benassi".

La consigliera Benassi aggiunge: "Questa decisione non solo disattende le aspettative dei cittadini che hanno a cuore il patrimonio storico della nostra comunità, ma solleva anche interrogativi sulle vere priorità dell'amministrazione e sull'effettivo impegno nella conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della regione".