Riqualificazione mercato Campasso: "Centinaia di firme per tenere il supermercato nel progetto"

Due ipotesi per il mercato ovoavicolo del Campasso, interessato da un importante progetto di riqualificazione: costruire il campo da calcio a sette sopra il tetto del palazzo di un supermercato, oppure a livello della strada, eliminando la palazzina e di conseguenza il supermarket, soluzione che consentirebbe di snellire i lavori e bypassare alcuni problemi tecnici. La decisione non è ancora stata presa, come ha spiegato il vicesindaco Pietro Piciocchi in consiglio comunale, rispondendo a un'interrogazione di Cristina Lodi (Pd) ma quel che è certo è che il campo da calcio verrà realizzato: sarà una struttura recintata per sette giocatori, ampia 25 metri per 42, con tanto di palestra dotata di spogliatoi per una superficie totale di 800 metri quadrati.

Lodi ha fatto presente che, circa l'ipotesi di togliere il supermercato, sono state raccolte dai cittadini centinaia di firme che chiedono di mantenere il progetto come originariamente concepito: "Per costruire supermercati in altre zone - dice la consigliera - gli uffici hanno superato difficoltà ben peggiori, dunque per una volta che la cittadinanza sente veramente il bisogno di un supermarket in zona, immagino che non dovranno essere compiuti grossi sforzi".

"Se scopriamo che la richiesta di un supermercato è sentita ed è richiesta dal territorio, non è un problema - ha risposto Piciocchi -. Ne stiamo parlando in questi giorni con gli uffici e mi riservo un momento di riflessione per capire il punto di vista delle persone che ci vivono e ne faccio tesoro. La parte sportiva è confermata: si tratta solo di decidere se lasciarli sulla copertura dei locali o se farli a raso. Vogliamo fare qualcosa per le persone e se riscontreremo che a maggior parte delle persone che ci vive vuole il progetto inalterato, lo lasceremo inalterato".