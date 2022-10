Regione, riassegnate tutte le deleghe di Ilaria Cavo

Cultura a Toti, Politiche sociali all'assessore Giampedrone, Formazione all'assessore Scajola, Scuola e università all'assessore Ferro. Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha riassegnato tutte le deleghe di Ilaria Cavo, dimessasi ufficialmente dalla giunta e pronta a giurare come nuova deputata a Roma nelle prossime ore, in quota Noi Moderati.

Dopo l'annuncio del prossimo assessore alla Sanità arrivato venerdì, che sarà Angelo Gratarola non appena verrà formalizzata l'aspettativa dal San Martino, va completandosi il quadro del rimpasto di piazza De Ferrari. Restano ancora da riempire le caselle prima occupate da Gianni Berrino, ex assessore a Lavoro, Trasporti e Turismo, che al pari di Ilaria Cavo ha formalizzato le dimissioni per diventare nuovo senatore della Repubblica, in quota Fdi.

Per il suo successore si resterà nell'alveo di quel partito, ma bisognerà attendere ancora qualche ora perché il nome dovrà avere il via libera direttamente da Giorgia Meloni. Anche le deleghe non dovrebbero cambiare. Quattro i nomi più chiacchierati nei giorni scorsi, tutti del ponente ligure: Claudio Cavallo, sindaco di Stellanello, Luca Lombardi, capogruppo a Sanremo, Paolo Strescino, ex sindaco di Imperia, e il ventimigliese Fabrizio Cravero.