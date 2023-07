Rigassificatore, la protesta in Regione. Toti: "Entro fine anno individueremo il sito"

La questione del rigassificatore e della sua ipotetica collocazione nel ponente genovese torna a far discutere, questa volta in consiglio regionale, con le richieste di spiegazioni di diversi consiglieri della minoranza.

Ma, secondo l'opposizione progressista, non sono arrivati dalla giunta pronunciamenti precisi: “Da Toti (commissario straordinario per l'opera, ndr) risposte vaghe e nessun nuovo elemento su dove sarà collocato il rigassificatore in Liguria - tuona Roberto Arboscello, Pd -. Il presidente della Regione non può derubricare e archiviare l’argomento con la risposta: ‘l'impianto sarà al largo, ma non è ancora dato sapere quanto al largo, ed è presto per parlare di aree'. Non vorremmo che la giunta decida di parlarne quando ormai è troppo tardi e, come spesso avviene, tutto è già stato deciso, con i territori che subiscono le scelte".

La richiesta è che la Regione condivida le scelte in materia con i cittadini: "La giunta deve confrontarsi con i territori e riferire i vari passaggi in consiglio e in commissione regionale per avviare un dialogo il più aperto possibile, per valutare al meglio tutte le considerazioni di impatto ambientale e il dove, come e quando sarà collocato".

E sull'effettiva utilità dell'impianto, Paolo Ugolini, consigliere regionale M5s, commenta: "Il presidente di Regione prosegue nella sua crociata a favore di un impianto di rigassificazione al largo dei porti di Genova o Vado. Dopo averne già avuto uno per oltre 30 anni nello spezzino, a Panigaglia (Portovenere), crediamo sia giunto il momento di andare oltre. Il gas al momento attuale non è strategico. Insediare un secondo rigassificatore in una regione come la nostra, piccola e a vocazione turistica, è a dir poco assurdo. Siamo a un passo da una svolta epocale. Ricordo che il 2050 e la neutralità climatica sono sempre più vicine e cosa vuole fare di contro Regione Liguria? Investire sulle fonti fossili".

“Il rigassificatore rientra nel piano energetico nazionale che ha individuato nel Mar Ligure Occidentale l’area adatta ad accoglierlo - ribatte il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - credo sia normale che la Liguria, che ospita alcuni dei principali porti del Paese, abbia dato la sua disponibilità per questa struttura, anche nell’ottica della collaborazione che deve esistere tra Governo ed enti locali in temi strategici come quello dell’approvvigionamento energetico. Si tratta di un impianto strategico per tutto il Nord Italia e i vantaggi per le aree interessate dovranno essere significativi, con opere compensative adeguate a fronte dei lavori che si renderanno necessari. Pensare che le energie rinnovabili possano escludere del tutto l’uso dei rigassificatori è poco realistico, dato che queste fonti non forniscono energia in modo costante; il gas resterà un elemento fondamentale per garantire la costanza di approvvigionamento”.

Per quanto riguarda i dettagli del progetto, “l’impianto sarà offshore, ovvero a diversi chilometri a largo delle coste, e userà tecnologie già ampiamente utilizzate e a bassissimo rischio. Entro fine anno avremo una definizione precisa del percorso, inclusa l’individuazione del sito, un percorso che sarà sempre accompagnato da un costante dialogo con governo e territorio. Entro la fine del mese, inoltre, avremo un altro incontro con il ministero su questo tema”.