Rigassificatore, respinta la richiesta di sospendere l’iter autorizzativo

Con 12 voti a favore (minoranza) e 19 contrari il consiglio regionale monotematico, nella seduta di lunedì 25 settembre 2023, ha respinto la risoluzione presentata da Alberto Arboscello (Pd-Articolo Uno), e sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza, che impegnava la giunta a trasmettere al Governo la contrarietà del Consiglio regionale all'ipotesi progettuale di ricollocazione dell'impianto di rigassificazione e a invitarlo ad assumere le determinazioni conseguenti a partire dalla sospensione dell'iter autorizzativo.

Nel documento si rilevava che il trasferimento da Piombino a Vado della Golar Tundra avrebbe motivazioni meramente politiche, in quanto sono escluse ragioni di carattere tecnico ed emergenziali, e che, al contrario di quanto dichiarato dal presidente della Regione, Giovanni Toti, il sito indicato dal progetto presentato da Snam non è indicato in nessun Piano nazionale, tanto meno quello sul Gnl, e che l'area portuale di Savona e Vado non ha un piano di emergenza esterno portuale e un rapporto di sicurezza portuale.

Lista Sansa: "Toti e il centrodestra si sono venduti il territorio"

"Con una scelta politica chiara, dettata da motivi personali, Toti si è venduto il territorio ligure, ignorando la voce di migliaia di cittadini, che anche oggi sono venuti in Consiglio regionale per manifestare la loro contrarietà al progetto del rigassificatore a Vado". Questo il commento dei consiglieri regionali della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi, al termine della seduta monotematica di Consiglio dedicata al progetto del rigassificatore a Vado Ligure.

"Esistono liguri di serie A e liguri di serie B, ecco la politica di Toti - attacca Ferruccio Sansa -. Quando c'è un'attività inquinante o pericolosa la rifilano sempre a Vado, Quiliano, Cairo, al Ponente di Genova, o nello spezzino come per il rigassificatore di Panigaglia o il progetto del biodigestore per mezza Liguria a Saliceti. Sempre gli stessi che pagano per tutti".

"A Vado andrà il rigassificatore - aggiunge Sansa – per una scelta soltanto di Toti. Dettata da motivi personali, dal desiderio di accreditarsi con il Governo mentre la sua stella politica stava calando. Toti ha deciso da solo, contro 1,5 milioni di liguri".

Nelle tesi pro-rigassificatore Toti e i consiglieri di centrodestra hanno utilizzato l'esempio del rigassificatore di Panigaglia, un impianto onshore presente nel Golfo della Spezia dai primi anni Settanta. Esempio che, però, sarebbe del tutto fuori luogo, come ha sottolineato il consigliere Roberto Centi.

"Da spezzino conosco bene qual è il problema di avere un rigassificatore in casa, per questo sentire affermare dal presidente Toti che l'impianto non ha avuto alcun impatto negativo su Porto Venere e sulle Cinque Terre è quanto meno condannabile - sottolinea Centi -. Panigaglia è uno scempio nel Golfo della Spezia e tutti noi siamo preoccupati dai piani di potenziamento, che prevedono bettoline e un progetto di vessel reloading per il bunkeraggio nel Golfo".

"Venendo alla questione di Vado Ligure - aggiunge il consigliere - è assurdo che per un progetto del genere i sindaci del territorio savonese siano stati avvisati in conferenza stampa, che addirittura per un cavillo sia stato escluso dal confronto operativo il Comune di Savona e che anziché ascoltare i cittadini Toti abbia preferito fare una diretta Facebook. Questo atteggiamento del presidente Toti di 'non nel mio giardino' rischia di essere 'nel mio giardino a tutti i costi', ma il giardino della Liguria non è del governatore, ma è dei liguri e di chi ci abita".



"Premesso che a detta di Snam non c'era la necessità di spostare il rigassificatore da Piombino, una scelta che è stata fatta quindi in modo esclusivamente politico dal presidente Toti - puntualizza la consigliera regionale Selena Candia -. Il sito individuato, al largo di Vado presenta diverse criticità che non sono state affrontate fino ad ora in modo chiaro. In primis la presenza di un canyon marino che costringerebbe la nave rigassificatrice a stare a soli 2,8 km dalla costa, mentre negli altri impianti le distanze sono molto più ampie: 8 km a Ravenna e addirittura 22 km a Livorno. Dai dati di Arpal è inoltre evidenziato come in quel tratto di mare si verifichino delle mareggiate più forti rispetto ad altre coste italiane, e questo non è un dettaglio di poco conto per un progetto che prevede una nave offshore potenzialmente pericolosa".

Selena Candia ha voluto anche dimostrare, numeri alla mano, la falsità della narrazione secondo cui il rigassificatore è necessario per fornire l'energia richiesta dai cittadini e dalle imprese.

"Nel 2022 Livorno e altri rigassificatori hanno sostenuto un raddoppio della quantità di gas processato, dimostrando che lavoravano sotto le loro potenzialità - spiega la consigliera regionale -. Inoltre occorre notare come nel 2022 sia triplicata la quantità di gas esportato, che è passata da 1.543 a 4.583 milioni di m3. La maggior produzione di gas attraverso i rigassificatori è uguale alla quantità di gas esportato (4.587 milioni di m3), e ciò evidenzia come la maggior produzione di gas attraverso i rigassificatori non sia funzionale al fabbisogno nazionale".



Per la consigliera regionale scegliere oggi di investire su un rigassificatore fino al 2043 anziché sulle energie rinnovabili, dimostrerebbe la miopia di una politica che non vuole rendersi conto della situazione climatica che stiamo vivendo e che affronteremo nei prossimi anni.

"Esiste una crisi climatica e non ce ne possiamo ricordare solo il giorno delle alluvioni o delle mareggiate - conclude Candia -. Nel 2022 in Europa oltre un quinto dell'energia elettrica (22%) è stato prodotto da eolico e solare, che per la prima volta hanno superato il gas fossile (20%). In Italia le energie rinnovabili sono al 37% rispetto al 63% di energie ancora provenienti da fonti fossili. Se vogliamo traguardare gli obiettivi europei di azzerare le fonti fossili entro il 2050 dobbiamo investire da subito su questo tipo di energia, non su un rigassificatore, che rappresenterebbe l'ennesima occasione perduta per il nostro territorio".